Superbike-WM

Ein Fest für Fans: Das Jahrbuch der Superbike-WM 2019

In zwölf Tagen ist Weihnachten und so mancher Superbike-Fan würde sich über das Jahrbuch der diesjährigen seriennahen Motorradweltmeisterschaft als Geschenk freuen.

Seit 2008 wird das Jahrbuch der Superbike-WM in Kooperation mit dem Verlag Giorgio Nada erstellt. Die diesjährige Ausgabe, geschrieben von Insider Michael Hill, umfasst stattliche 176 Seiten und bietet detaillierteren Einblicke in die Welt der seriennahen Motorradweltmeisterschaft.



Der offizielle Saisonrückblick lässt alle dreizehn Saisonmeetings Revue passieren und berücksichtigt neben der Superbike-WM auch die Supersport-WM und Supersport-WM 300.

Geprägt wurde die Saison 2019 vom Duell zwischen Alvaro Bautista (Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki). In der ersten Saisonhälfte dominierte der Spanier, bei Saisonmitte drehte der etablierte Superbike-Star aus Nordirland die Meisterschaft und holte am Ende seinen fünften Titel in Folge – damit wurde Rea endgültig zum erfolgreichsten Superbike-Piloten aller Zeiten.



In der Supersport-WM gewann mit dem Schweizer Randy Krummenacher (Yamaha) erneut ein deutschsprachiger Rennfahrer den Titel. In der Nachwuchsserie SSP-300 krönte sich der Spanier Manuel Gonzalez zum Champion. Das Jahrbuch 2019 enthält spezielle Kapitel für die drei Weltmeister, Statistiken und einen Rückblick auf Fahrer und Jahre, die die Geschichte der WorldSBK geschrieben haben.

Das offizielle Jahrbuch der Superbike-Weltmeisterschaft 2019 ist in englischer und italienischer Sprache erhältlich. Beim Verlag Giorgio Nada direkt bestellt soll es noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest eintreffen.