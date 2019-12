Superbike-WM

Ohne Studium: Noch ein Doktortitel für Jonathan Rea

Für seine Erfolge in der Superbike-WM hat Jonathan Rea bereits viele Ehrungen erhalten. Nun wurde dem Kawasaki-Piloten von der renommierte Queen's University Belfast die Ehrendoktorwürde verliehen.

Nach fünf gewonnenen Superbike-Weltmeisterschaften ist es Jonathan Rea mittlerweile gewohnt, viele Hände zu schütteln sowie Preise und Ehrungen zu erhalten. Besonders herausragend für den Nordiren war die Auszeichnung als «Member of the British Emire» durch Prinz William 2017 und die Verleihung der Ehrendoktorwürde der Ulster University im Jahr 2018.

2019 wurde der Nordire mit fünf WM-Titel in Folge endgültig zum erfolgreichsten Piloten der Superbike-WM aller Zeiten, Legende Carl Fogarty hat der 32-Jährige um einen Titel übertroffen. Dass daraufhin weitere Ehrungen folgen würden, war zu erwarten. Nicht unbemerkt blieben die Erfolge des 88-fachen Laufsiegers nun auch der renommierten Queens's University in Belfast, die ihn am Dienstag dieser Woche einen weiteren Ehrendoktortitel verlieh.

«Es ist für mich ein großes Privileg, diese Auszeichnung von der Queen's University Belfast zu erhalten», sagte Rea. «Queen's ist nicht nur eine Universität von internationalem Rang, sondern setzt sich auch für sportliche Höchstleistungen ein. Durch das Elite-Programm der Universität können Studenten in verschiedensten Sportarten ihre Ambitionen verfolgen und gleichzeitig eine erstklassige Ausbildung erlangen. Ich bin der Meinung, dass dies gefeiert werden sollte.»