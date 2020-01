Superbike-WM

Tom Sykes (BMW): «Endlich um den ersten Sieg kämpfen»

BMW-Werksfahrer Tom Sykes beendete die Testfahrten der Superbike-WM in Portimão auf dem siebten Rang, knapp eine Sekunde hinter Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu und eine Position vor Teamkollege Eugene Laverty.

Tom Sykes verbesserte am letzten Tag der Superbike-WM-Testfahrten in Portimão seine beste Zeit vom Sonntag um eine Sekunde. Weil der BMW-Pilot seinen Fokus aber nicht auf die Zeitenjagd legte, sondern das Testprogramm seines Teams abspulte, ist er sehr zufrieden. Die Motorräder und das Material der Superbike-WM, wird nun nach Philipp Island transportiert, wo am 24. und 25. Februar die letzten Tests stattfinden, bevor am darauffolgenden Wochenende an selber Stelle, das erste Rennen der Saison startet.

Sykes sprach im Interview mit SPEEDWEEK.com über seine Fortschritte mit der BMW S1000RR: «Wir haben viele Veränderungen am Bike gemacht und arbeiteten die meiste Zeit am Chassis, an der Elektronik und an den Bremsen. Insgesamt bin ich sehr glücklich mit der Entwicklung, wir haben den gesamten Plan abgearbeitet und sehr viele Informationen gesammelt. Wir können nun beruhigt nach Phillip Island reisen und uns auf die Performance und das Set-up konzentrieren.»

«Die Entwicklung der BMW verläuft sehr positiv und es gab einige Momente, wo unsere Rundenzeiten auf gebrauchten Reifen sehr eindrucksvoll waren», staunte Sykes am Montag. «Generell haben wir uns nicht auf die Zeiten konzentriert, denn wir haben versucht, sehr viele verschiedene Parameter in verschiedenen Bereichen zu verbessern, in denen wir letzte Saison mit Problemen kämpften. Wir sind zwischen einigen Einstellungen hin und her gesprungen, um vieles auszuprobieren. Ich bin froh, dass wir im Hinblick auf den Saisonstart in Phillip Island gut gearbeitet haben.»

Teamchef Shaun Muir redete am Sonntag über die Erwartungen für 2020 und betonte, das Sykes einen Top-4-Platz anpeilen müsse. Was sagt der 34-Jährige dazu? «In dieser Saison ist vieles möglich und ich bin sehr zuversichtlich, was das Bike betrifft. Natürlich fängt alles bei null an, aber es wäre schön, endlich um den ersten Sieg zu kämpfen. In diesem Sport etwas vorauszusagen wäre nicht sehr schlau, wir werden es von Rennen zu Rennen sehen und am Ende wissen wir wo wir landen.»

Kombinierte Zeiten 26./27. Januar 2020:

1. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:40,804 min

2. Scott Redding, Ducati, 1:40,883

3. Loris Baz, Yamaha, 1:40,994

4. Michael van der Mark, Yamaha, 1:41,426

5. Chaz Davies, Ducati, 1:41,599

6. Leon Haslam, Honda, 1:41,655

7. Tom Sykes, BMW, 1:41,786

8. Eugene Laverty, BMW, 1:41,990

9. Federico Caricasulo, Yamaha, 1:42,030

10. Garrett Gerloff, Yamaha, 1:42,045

11. Michael Rinaldi, Ducati, 1:42,309

12. Leandro Mercado, Ducati, 1:42,462

13. Javier Fores, Kawasaki, 1:42,802

14. Sandro Cortese, Ducati, 1:42,936

15. Sylvain Barrier, Ducati, 1:43,458

16. Christophe Ponsson, Aprilia, 1:43,480

17. Alvaro Bautista, Honda, 1:43,559