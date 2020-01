Superbike-WM

Portimao, 1. Tag: Scott Redding (Ducati) mit Bestzeit

In Abwesenheit des Kawasaki-Werksteams ging der erste Testtag der Superbike-WM in Portimao mit Platz 1 für Ducati zu Ende. Scott Redding ließ seinen Teamkollegen Chaz Davies erneut weit hinter sich.

Bis 20 Minuten vor Schluss führte Loris Baz aus dem Team Ten Kate Yamaha die Zeitenliste an, dann gelang Ducati-Werksfahrer Scott Redding in 1:41,179 min eine hervorragende Zeit. Der Engländer unterbot damit die schnellste Rennrunde in Portimao, 2019 von Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:41,272 min aufgestellt.



Diese Zeit knackte keiner mehr, womit Redding den ersten von zwei Testtagen als Schnellster abschloss, 0,573 sec vor Baz. Es liegt der Verdacht nahe, dass Redding seine Bestzeit zum Schluss mit einem Qualifyer-Reifen fuhr, der 27-Jährige war über 1,5 sec schneller als sein Teamkollege Chaz Davies.

Eugene Laverty brachte die beste BMW auf Platz 5 und war damit schneller als Teamkollege Tom Sykes. Allerdings büßte der Nordire nach einem Motorschaden am Nachmittag fast 1,5 sec auf die Spitze ein.



Sandro Cortese (Barni Ducati) verlor 1,757 sec und Leon Haslam als bester Honda-Fahrer noch wenige Hundertstelsekunden mehr. Vizeweltmeister Alvaro Bautista büßte fast 2,5 sec auf Redding ein.

Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) sorgte für die Bestzeit bei den Supersport-WM-Piloten, der Franzose fuhr 0,126 sec schneller als Ex-Weltmeister Lucas Mahias (Puccetti Kawasaki) auf Platz 2. Philipp Öttl (Puccetti Kawasaki) verlor 2,2 und Patrick Hobelsberger (Dynavolt Honda) 3,2 sec.

Zeiten Superbike-WM-Test Portimao, 26. Januar 2020:

1. Scott Redding, Ducati, 1:41,179 min

2. Loris Baz, Yamaha, 1:41,752

3. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:41,881

4. Michael van der Mark, Yamaha, 1:42,057

5. Eugene Laverty, BMW, 1:42,661

6. Tom Sykes, BMW, 1:42,740

7. Chaz Davies, Ducati, 1:42,749

8. Sandro Cortese, Ducati, 1:42,936

9. Leon Haslam, Honda, 1:42,967

10. Garrett Gerloff, Yamaha, 1:43,031

11. Michael Rinaldi, Ducati, 1:43,218

12. Leandro Mercado, Ducati, 1:43,343

13. Javier Fores, Kawasaki, 1:43,490

14. Federico Caricasulo, Yamaha, 1:43,553

15. Alvaro Bautista, Honda, 1:43,662

16. Sylvain Barrier, Ducati, 1:44,016

Zeiten Supersport-WM-Test:

1. Jules Cluzel, Yamaha, 1:44,933 min

2. Lucas Mahias, Kawasaki, 1:45,059

3. Steven Odendaal, Yamaha, 1:45,428

4. Andrea Locatelli, Yamaha, 1:45,554

5. Corentin Perolari, Yamaha, 1:45,570

6. Hikari Okubo, Honda, 1:46,846

7. Philipp Öttl, Kawasaki, 1:47,111

8. Jamie van Sikkelerus, Yamaha, 1:47,168

9. Danny Webb, Yamaha, 1:47,261

10. Can Öncü, Kawasaki, 1:47,419

11. Patrick Hobelsberger, Honda, 1:48,081