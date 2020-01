Superbike-WM

Portimao, 2. Tag: Yamaha vorne, Bautista Letzter

In Abwesenheit des Kawasaki-Werksteams konnten bei den zweitägigen Superbike-Tests in Portimao andere brillieren. Während Yamaha für die Bestzeit sorgte, gelang Honda die größte Steigerung.

Mit 1:41,339 min führte Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu die Zeitenliste am Montag, dem zweiten und letzten Testtag in Portimao, bis 23 Minuten vor Schluss an.



Dann katapultierte sich Loris Baz (Ten Kate Yamaha) mit 1:40,994 min an die Spitze, der Franzose blieb als Erster unter 1:41 min. Damit kam er bis auf 6/10 sec an den Pole-Rekord (1:40,372 min) von Jonathan Rea (Kawasaki) heran.

Neun Minuten vor Ende übernahm der Britische Meister Scott Redding auf seiner Werks-Ducati mit 1:40,883 min die Führung, wenig später konterte Razgatlioglu und fuhr 1:40,804 min. Diese Marke mit einem Qualifyer-Reifen reichte, um den letzten Europa-Test als Bester zu beenden.



Nur wenig langsamer als der Türke waren Redding und Baz, der viertplatzierte Michael van der Mark (Pata Yamaha) liegt bereits 0,662 sec zurück.

Deutlich steigern konnte sich Honda gegenüber Sonntag. Werksfahrer Leon Haslam fuhr 1,3 sec schneller und belegte Gesamtrang 6, während Teamkollege Alvaro Bautista mit dem Charakter des Reihenvierzylinder-Motors der CBR1000RR-R nach Jahren auf Ducati weiterhin Schwierigkeiten hat: 2,755 sec Rückstand bedeuten für den Vizeweltmeister aus Spanien den letzten Platz in der kombinierten Zeitenliste beider Tage.

BMW fügte nach sechs Testtagen in Europa alle Puzzleteile zusammen, Tom Sykes kam auf Platz 7 und war damit um 0,204 sec schneller als Teamkollege Eugene Laverty.

Sandro Cortese hatte keine Chance, seine 1:42,936 min vom Sonntag zu verbessern, weil er am Montag nur zweieinhalb Stunden zum Fahren kam. Dann übernahm Stammfahrer Leon Camier bei Barni Ducati und dem Schwaben blieb nur Gesamtrang 14.

Bevor am letzten Februar-Wochenende auf Phillip Island die Superbike-WM 2020 beginnt, stehen am Montag und Dienstag zuvor die beiden letzten Testtage an.

Kombinierte Zeiten 26./27. Januar 2020:

1. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:40,804 min

2. Scott Redding, Ducati, 1:40,883

3. Loris Baz, Yamaha, 1:40,994

4. Michael van der Mark, Yamaha, 1:41,426

5. Chaz Davies, Ducati, 1:41,599

6. Leon Haslam, Honda, 1:41,655

7. Tom Sykes, BMW, 1:41,786

8. Eugene Laverty, BMW, 1:41,990

9. Federico Caricasulo, Yamaha, 1:42,030

10. Garrett Gerloff, Yamaha, 1:42,045

11. Michael Rinaldi, Ducati, 1:42,309

12. Leandro Mercado, Ducati, 1:42,462

13. Javier Fores, Kawasaki, 1:42,802

14. Sandro Cortese, Ducati, 1:42,936

15. Sylvain Barrier, Ducati, 1:43,458

16. Christophe Ponsson, Aprilia, 1:43,480

17. Alvaro Bautista, Honda, 1:43,559