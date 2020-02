Superbike-WM

Leon Haslam (Honda): «Das habe ich noch nie erlebt»

Eine Woche vor dem Saisonstart der Superbike-WM in Phillip Island stellte Honda in Tokio das neue Werksteam der Öffentlichkeit vor. Neben Vizeweltmeister Alvaro Bautista wird Leon Haslam auf der neuen Fireblade sitzen.

Honda konnte in der Superbike-WM in den letzten Jahren mit der veralteten Fireblade keinen Blumentopf gewinnen. Niederlagen gegen Kawasaki, Ducati, Yamaha und BMW gehörten zum Alltag und bewegten den größten Motorradhersteller der Welt dazu, einen Neustart zu wagen. Neben der Neuentwicklung der CBR1000RR-R wurde das Werksteam in Spanien positioniert und es wurden die Top-Fahrer Alvaro Bautista und Leon Haslam arrangiert.

Leon Haslam bewies bereits bei den Testfahrten im Winter, dass das neue Bike potenzial aufzuweisen hat. Bei der Präsentation in Japan zeigte sich der 36-Jährige euphorisch. «Ein Teil dieses Projekts zu sein ist für mich wie ein Traum, der wahr wird. Seitdem ich die ersten Runden auf der neuen Honda Fireblade gefahren bin, hatte ich ein Lächeln im Gesicht, es ist großartig zu sehen, wie viel Arbeit Honda in dieses Projekt gesteckt hat. Ich kann es kaum erwarten, nächste Woche in Australien endlich in die Saison zu starten.»

Das Superbike erstrahlt in den klassischen Honda-Farben rot, blau und weiß, ein großer Hauptsponsor ist bisher noch nicht auf dem Motorrad zu sehen. «Das neue Design der Maschine ist sehr gut gelungen, ich freue mich, hier in Tokio ein Teil der Präsentation zu sein», sagte Haslam am Freitag. «Bei den Testfahrten im Winter konnte ich bereits ein gutes Gefühl mit dem Bike finden und es macht mich stolz wieder zu Honda zurückzukehren.»

«Alvaro und ich hatten die Möglichkeit, im Winter das Motorrad zu testen und wir durften das Motorrad in Doha für die Straße ausprobieren. Ich habe niemals zuvor ein Straßenmotorrad erlebt, was so nah an der Rennmaschine ist, wie die neue CBR. Das Gefühl ist unbeschreiblich», strahlte der Superbike-Vizeweltmeister von 2010. «Das Motorrad und auch das Team ist neu, aber HRC steckt wahnsinnig viel Arbeit in dieses Projekt, das sieht man dem Motorrad an.»

«Für mich ist es alles sehr aufregend und ich bin bereit für die ersten Rennen mit dem Team. In Phillip Island konnte ich mein erstes Superbike-WM-Rennen gewinnen und 2009 stand ich bereits mit Honda auf dem Podium, deshalb verbinde ich sehr gute Erinnerungen mit der Strecke. Mit dem Test vor dem Rennwochenende ist es für mich der perfekte Ort, um in die neue Saison zu starten. Ich hoffe das wir einen guten Start mit der neuen Fireblade hinlegen werden und wünsche mir ein paar schöne Rennen.»