Superbike-WM

Doch kein Bluff? Alvaro Bautista (Honda) auf Platz 8

Nach den schwachen Tests zu Wochenbeginn auf Phillip Island hat Superbike-Weltmeister Jonathan Rea vermutet, Honda-Star Alvaro Bautista würde seine Karten nicht aufdecken. Die Realität sieht anders aus.

«Es ist schon deutlich besser als bei den Tests», meinte Honda-Werksfahrer Alvaro Bautista nach Rang 8 (+0,765 sec) in den freien Trainings am Freitag. «Wir haben im Test viele Daten gesammelt und hatten einige Ideen. Wir nahmen große Änderungen vor, um zu sehen, wie sich diese auswirken. Für mich sind momentan die Rückmeldungen vom Motorrad wichtiger als alles andere.»



Herausragend war in beiden Trainings Ducati-Werksfahrer Scott Redding, nach FP2 fehlten Bautista zum Zweiten Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) aber nur 0,347 sec.

«Wir sind von unserem Maximum noch weit weg», ist Bautista überzeugt. «Trotzdem bin ich glücklich, weil wir für Samstag gute Ideen haben, die funktionieren können. Ich glaube, dass wir über eine Renndistanz besser dastehen, als für eine schnelle Runde. Am Samstag werden wir es wissen. Momentan ist für mich jeden Tag alles neu, wir arbeiten viel mit der Elektronik, um das Motorrad fahrbarer zu machen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Honda fahren muss. Deshalb bin ich auch im ersten und letzten Sektor nicht so schnell, da braucht man viel Vertrauen ins Motorrad.»

Ergebnisse Superbike-WM Phillip Island, FP1 + FP2:

1. Scott Redding (GB), Ducati, 1:30,436 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,418

3. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,469

4. Leon Haslam (GB), Honda, +0,500

5. Loris Baz (F), Yamaha, +0,537

6. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,542

7. Tom Sykes (GB), BMW, +0,725

8. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,765

9. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,777

10. Xavi Fores (E), Kawasaki, +0,829

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,900

12. Sandro Cortese (D), Kawasaki, +0,961

13. Chaz Davies (GB), Ducati, +1,042

14. Eugene Laverty (IRL), BMW, +1,311

15. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +1,462

16. Federico Caricasulo (I), Yamaha, +1,572

17. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,594

18. Leon Camier (GB), Ducati, +2,213

19. Takumi Takahashi (J), Honda, +4,559