Superbike-WM

Michael vd Mark (4./Yamaha): «Alles lief nach Plan»

Yamaha-Werksfahrer Michael van der Mark kämpfte im ersten Superbike-WM-Rennen der Saison 2020 auf Phillip Island durchgehend in der Spitzengruppe, musste sich am Ende aber mit Platz 4 abfinden.

Spannender hätte der erste Lauf der Superbike-WM auf Phillip Island am Samstag kaum sein können. Nachdem Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) zunächst in die Wiese ausweichen musste und kurz darauf bei seiner Aufholjagd stürzte, entwickelte sich eine spannende Führungsgruppe in der auch Michael van der Mark mit seiner Yamaha R1 um die Positionen kämpfte. Weil der GP-Kurs auf Phillip Island als sehr Reifenmordend gilt, hielt sich der Niederländer zu Beginn zurück, nur um in Runde 19 von 22 erstmals die Führung zu übernehmen.

Doch van der Mark kämpfte am Ende, mehr als seine Gegner, mit dem Reifenverschleiß und fiel in der letzten Kurve noch von Platz 2 auf den vierten Rang zurück. Auf den Sieger, Teamkollege Toprak Razgatlioglu, fehlten ihm am Ende gerade einmal 0,137 Sekunden. Alex Lowes (Kawasaki) und SBK-Rookie Scott Redding quetschten sich noch am Niederländer vorbei und vervollständigten das Podium. «Eine Runde weniger und ich hätte um den Sieg kämpfen können», sagte er im Interview mit SPEEDWEEK.com.

«Ich habe in diesem Rennen alles so gemacht, wie wir es geplant hatten. Wir wollten uns nicht vom Feld absetzen, sondern den anderen einfach folgen, damit der Reifen nicht zu sehr beansprucht wird. Leider hatte ich in der letzten Runde und ganz besonders in den letzten beiden Kurven keine Haftung mehr und ich kam zu langsam aus den Kurven heraus, musste der 27-Jährige nach dem Rennen zugeben. «Der Topspeed der Yamaha hat sich verbessert und wir haben keine Blasenbildung mehr an den Reifen, das ist sehr positiv.»

«In der Vergangenheit hat sich das Motorrad immer sehr stark bewegt. Glücklicherweise konnten wir das verbessern, das Motorrad liegt ruhiger, dadurch heizen wir den Reifen nicht mehr so auf. Ich glaube, dass wir ein fantastisches Rennen hatten und ich hatte nur etwas Pech in den letzten beiden Kurven. Ich konnte unseren Plan umsetzen, doch am Ende des Rennens fehlte eine Winzigkeit. Natürlich bin ich enttäuscht, aber wir sind nur eine Zehntelsekunde vom Sieger entfernt und wir können dieses Jahr um den Sieg kämpfen, das ist besser als zuvor.»

Ergebnis Superbike-WM Phillip Island, Lauf 1

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Toprak Razgatlioglu, Yamaha 33:48,344 min 2 Alex Lowes, Kawasaki + 0,007 sec 3 Scott Redding, Ducati + 0,034 4 Michael van der Mark, Yamaha + 0,137 5 Leon Haslam, Honda + 3,910 6 Alvaro Bautista, Honda + 4,426 7 Loris Baz, Yamaha + 4,493 8 Chaz Davies, Ducati + 11,849 9 Tom Sykes, BMW + 11,910 10 Michael Rinaldi, Ducati + 11,922 11 Eugene Laverty, BMW + 11,949 12 Federico Caricasulo, Yamaha + 20,720 13 Sandro Cortese, Kawasaki + 20,778 14 Garrett Gerloff, Yamaha + 26,039 15 Maximilian Scheib, Kawasaki + 34,385 Defekt Takumi Takahashi, Honda Sturz Xavi Fores, Kawasaki Sturz Jonathan Rea, Kawasaki

WM-Stand nach Phillip Island, Lauf 1: