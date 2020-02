Superbike-WM

Toprak Razgatlioglu: Sieg hing am seidenen Faden

Seine Karriere als Werksfahrer von Yamaha in der Superbike-WM begann Toprak Razgatlioglu mit einem Sieg auf Phillip Island. Warum der Türke bei seinem Triumph auch Glück hatte.

Der Sieg von Toprak Razgatlioglu im Auftaktrennen der Superbike-WM 2020 auf Phillip Island war ein Paukenschlag. Der 23-Jährige ist somit der erste WM-Leader der Saison 2020 und bewies eindrucksvoll, dass er mit der Yamaha R1 blendend zurecht kommt.



Ürbigens: Mit Michael van der Mark auf Platz 4 ist Yamaha der erfolgreichste Hersteller im ersten Rennen!

Dabei klagte Razgatlioglu am Freitag noch über Probleme mit seinem Motorrad.



«Seit dem dritten Training fühle ich mich auf der Yamaha viel besser», sagte der Türke im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Die R1 lässt sich besser einlenken und ich habe mehr Grip am Hinterrad zur Verfügung. Ich fühlte mich bereit fürs Rennen, war aber mächtig gestresst – zum ersten Mal fuhr ich ein Rennen mit der Yamaha und als Werksfahrer! Ich sagte immer, dass ich ein gutes Ergebnis brauche.»



Der erste Lauf war umkämpft wie selten, zeitweise kämpften sechs Piloten an der Spitze, am Ende blieben vier Piloten übrig. Razgatlioglu führte das Rennen in den Runden 15 bis 18 und 21 und 22 an.



«Ich fuhr zuerst reifenschonend und folgte Redding und Michael. In den letzten vier Runden ging es zur Sache», schilderte der Yamaha-Pilot. «Zwei Runden vor dem Ende bekam ich ein Problem mit dem Hinterreifen. Im Parc Fermé sah ich dann, dass ein Stück Gummi fehlte. Das Bike rutschte deshalb nur mehr. Die letzte Kurve war beängstigend. Ich gab Gas, aber der Reifen drehte nur durch. Trotzdem konnte ich gewinnen!»

«Aber der Sieg war knapp. Lowes kam immer näher und fast hätte er gewonnen. Für Sonntag müssen wir das Set-up anpassen, um den Hinterreifen zu schonen. Vielleicht habe ich auch in den ersten Runden zu sehr attackiert, ich weiß es noch nicht. Das Superpole-Pace mit 10 Runden wird kein Problem sein, für den wichtigen zweiten Lauf müssen wir aber was tun.»

Ergebnis Superbike-WM Phillip Island, Lauf 1

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Toprak Razgatlioglu, Yamaha 33:48,344 min 2 Alex Lowes, Kawasaki + 0,007 sec 3 Scott Redding, Ducati + 0,034 4 Michael van der Mark, Yamaha + 0,137 5 Leon Haslam, Honda + 3,910 6 Alvaro Bautista, Honda + 4,426 7 Loris Baz, Yamaha + 4,493 8 Chaz Davies, Ducati + 11,849 9 Tom Sykes, BMW + 11,910 10 Michael Rinaldi, Ducati + 11,922 11 Eugene Laverty, BMW + 11,949 12 Federico Caricasulo, Yamaha + 20,720 13 Sandro Cortese, Kawasaki + 20,778 14 Garrett Gerloff, Yamaha + 26,039 15 Maximilian Scheib, Kawasaki + 34,385 Defekt Takumi Takahashi, Honda Sturz Xavi Fores, Kawasaki Sturz Jonathan Rea, Kawasaki

WM-Stand nach Phillip Island, Lauf 1: