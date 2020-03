Superbike-WM

Heute im Livestream: Reiterbergers Debüt in Asien

An diesem Wocheennde beginnt für Markus Reiterberger eine neue Herausforderung. In der aufstrebenden Asia Road Racing Championship fährt der BMW-Pilot am Samstag um 8:50 Uhr sein erstes Rennen.

Bei den zweitägigen Tests auf dem Sepang International Circuit fuhr Markus Reiterberger in 2:05,388 min Rundenrekord für die Asia Road Racing Championship, kurz ARRC. An diesem Wochenende findet auf der Rennstrecke nahe des Flughafens Kuala Lumpur der erste von sieben ARRC-Events statt, die in fünf Ländern ausgetragen werden.

Im ersten freien Training am Freitag fuhr Reiti in 2:04,950 erneut eine Rekordzeit und distanzierte den Zweiten Lorenzo Zanetti (Access Plus Okada Ducati) um 0,992 sec. Dem viertplatzierten Broc Parkes (Yamaha Asean) nahm er 1,409 sec und BMW-Onexox-Teamkollege und Titelverteidiger Azlan Shah (7.) 2,113 sec ab!



Übrigens: Reitis Zeit ist nur 1,3 sec langsamer als die schnellste Rennrunde der Superbike-WM in Sepang, 2016 von Tom Sykes auf Kawasaki gefahren.



Auch im FP2 und FP3 war der Bayer deutlich schnellster Pilot, erreichte seine Bestzeit aufgrund der Bedingungen aber nicht.

Am heutigen Samstag wird um 15.50 Uhr Ortszeit das erste Rennen gestartet, der zweite Lauf ist am Sonntag um dieselbe Uhrzeit. Sepang ist gegenüber MEZ sieben Stunden voraus, also ist der Rennstart um 8:50 Uhr.



Sämtliche Trainings, das Qualifying und die Rennen werden auf dem Youtube-Kanal der ARRC live übertragen.

ZU DEN ERGEBNISSEN