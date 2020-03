Weltmeister Jonathan Rea: «Bin nicht unbesiegbar»

Seit fünf Jahren räumte immer Jonathan Rea den Titel in der Superbike-WM ab. Der Kawasaki-Pilot weiß, dass irgendwann jemand kommen wird, der ihn schlagen wird.

Der erfolgreichste Superbike-Pilot aller Zeiten ist immer noch nicht müde und will auch in der Saison 2020 seinen Titel erfolgreich verteidigen. Fünf WM-Trophäen hat Jonathan Rea bereits in seiner Vitrine stehen, dazu 89 Pokale für Laufsiege. Aber von Motivationsverlust ist beim Nordiren keine Spur.



«Als ich zum ersten Mal Weltmeister wurde, war ich glücklich – aber nicht total zufrieden», gab der 33-Jährige zu. «Ich liebe es einfach zu sehr, Rennen zu fahren, mit meinem Team zu arbeiten und mit meiner Familie um die Welt zu reisen. Deshalb bleibt mein Ziel, weiter Rennen zu gewinnen. Und auch wenn ich kein Freund von Zahlen bin, wenn ich mir die Statistik anschaue, denn würde in in diesem Jahr gerne die magische Zahl von 100 Siegen erreichen. Im Rennsport habe ich meine eigenen Erwartungen übertroffen, aber ich will weiter gewinnen und immer besser werden.»

Bis Saisonmitte 2019 war Álvaro Bautista kurz davor, den Willen des Kawasaki-Piloten zu brechen.



«Das war die wohl schwierigste Saison. Am Anfang war Bautista und Ducati so stark und sie schienen keine Schwäche zu haben, man hätte leicht an sich zweifeln können», erinnert sich Rea. «Aber plötzlich machten sie Fehler und auch das Bike war nicht so stark, wie ich glaubte. Ich habe dadurch gelernt, nicht an mir selbst zu zweifeln und mich selbst auf ein höheres Level zu pushen. Ich änderte meinen Stil und war lockerer auf dem Motorrad und fing an, den Körper und die Hinterradbremse stärker einzusetzen.»

«Ich bin nicht unschlagbar, das wurde 2019 offensichtlich», betonte Rea noch einmal. «Ehrlich gesagt denke ich aber nicht an andere Fahrer. Ich weiß, dass es schwierige Herausforderungen geben wird. Es gibt viele Fahrer, die die Hersteller wechseln, und neue Hersteller kommen. Zu Saisonbeginn sind alle gespannt. Ich bin aber seit einem Jahrzehnt in diesem Zirkus und weiß, dass nach vier oder fünf Rennen jeder seinen Platz findet. Ab dann ist es einfacher, die vorhandenen Kräfteverhältnisse zu verstehen.»

