Michael vd Mark bereitet sich auf die Apokalypse vor

Das Leben steht in den meisten Ländern in Europa wegen der Coronavirus-Pandemie still. Angesichts leerer Supermarkt-Regale und bereitet sich Yamaha-Ass Michael van der Mark auf noch schlimmere Zeiten vor.

Profisportler weltweit haben aufgrund der Vielzahl von Absagen und geschlossener Fitness-Studios das Problem, ihren Fitness-Level bis zur Fortsetzung der Wettkämpfe hoch zu halten. Wann das sein wird, ist in vielen Sportarten offen. In der Superbike-WM soll die Saison 2020 zum aktuellen Stand Ende Juli in Donington Park weitergehen.

Der Niederländer Michael van der Mark hat sein Trainingscenter in die heimische Garage verlegt.



«Ich habe mit dort ein kleines Fitnessstudio eingerichtet. Unter anderem habe ein schönes Laufband mit Neigungsverstellung, damit ich ordentliche Sprints machen kann», erzählte der Yamaha-Werkspilot. «Ich trainiere um sicherzustellen, dass ich jeden Tag bereit bin. Wenn wir morgen wieder Rennen fahren müssten, bin ich bereit. Wenn wir nächsten Monat Rennen fahren, bin ich bereit. Das ist im Moment mein Ziel und das einzige, was wir tun können. Und je länger man zu Hause ist, umso mehr lernt man, andere Dinge für das Training zu verwenden.»

Der 27-Jährige aus der Käsestadt Gouda ist ein bodenständiger Mensch. Selbst als Supersport-Weltmeister fuhr der Niederländer noch persönlich den Team-Truck an die Rennstrecke. Nicht weil er musste, weil er es wollte.



In der rennfreien Zeit hat er nicht ganz freiwillig sein Interesse an Gartenarbeit entdeckt.



«Es ist alles zur Vorbereitung einer möglichen Sperrung: Wir haben Eier, Hühner und ich baue Zwiebeln, Knoblauch und Tomaten an. Man muss vorbereitet sein. Bei all den kleinen Dingen im Garten muss man nichts kaufen», sagte van der Mark grinsend. «Ich mache mir aber ein wenig Sorgen – die Hühner legen keine Eier, wenn ich sie jage!»

Kalender Superbike-WM 2020, Stand 24. März:

28.2.–1.3. Phillip Island/Australien

12.6.–14.6. Misano/Italien

3.7.–5.7. Donington Park/England

31.7.–2.8. Oschersleben/Deutschland

21.–23.8. Assen/Niederlande

4.9.–6.9. Portimão/Portugal

18.9.–20.9. Catalunya/Spanien

3.10.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.10–11.10. San Juan/Argentinien

24.10.–25.10. Jerez/Spanien

offen Imola/Italien

offen Aragón/Spanien

offen Losail/Katar

Superbike-WM 2020, Stand nach Phillip Island: