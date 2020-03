Michael vd Mark (Yamaha): «Absagen das kleinste Übel»

Yamaha-Werkspilot Michael van der Mark ruft seine Follower dazu auf, sich an der Eindämmung des neuartigen Coronavirus zu beteiligen.

So wie jeder, der wegen der Coronavirus von Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit betroffen ist, sind auch Rennfahrer wegen der Covid-19-Pandemie zum Nichtstun verdammt. Selbst das übliche Fitnessprogramm können viele Fahrer aufgrund Ausgangssperren nicht durchziehen.



«Jeder kann sich ausmalen, dass jeder von uns schnell zurück auf die Rennstrecke möchte, aber es muss sicher sein», sagte Michael van der Mark in einer Video-Botschaft an seine Fans. «Die Absage von SBK-Meetings ist momentan das kleinste Übel, angesichts der weltweiten Probleme mit dem Coronavirus.»

Der Yamaha-Pilot fordert alle dazu auf ihren Anteil zu leisten, damit Europa schnellstmöglich zur Normalität zurückkehren kann.



«Für unser aller Gesundheit und um wieder Rennen fahren zu können, müssen wir alle den Verhaltensregeln der Behörden folgen, um die Ausbreitung einzudämmen», sagte der Supersport-Weltmeister von 2014 weiter. «Wascht euch die Hände. Haltet Abstand zu anderen Menschen und gebt euch nicht die Hand. Fasst euch nicht an Augen, Nase oder Mund – eure Hände berühren viele Oberflächen, die kontaminiert sein könnten. Niest oder hustet in die Ellbeuge oder in ein Taschentuch, das danach entsorgt wird. Und wenn ihr euch nicht gut fühlt, bleibt zu Hause und nehmt mit einem Arzt Kontakt auf. Man sollte sich auch auf dem Laufenden halten, wie die Situation an seinem Wohnort ist.»

«Wir sind alle im selben Boot, also haltet euch an diese Regeln», ruft der Niederländer zur Solidarität auf. «Und achtet auf ältere Menschen in eurer Umgebung ob sie ok sind. Vielleicht könnt ihr auch für sie einkaufen gehen, damit sie zu Hause bleiben können.»

Kalender Superbike-WM 2020, Stand 19. März:

28.2.–01.3. Phillip Island/Australien*

offen Assen/Niederlande

offen Imola/Italien

offen Aragón/Spanien

12.6.–14.6. Misano/Italien

03.7.–5.7. Donington Park/England

31.7.–02.8. Oschersleben/Deutschland

04.9.–06.9. Portimão/Portugal

18.9.–20.9. Catalunya/Spanien

03.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10–11.10. San Juan/Argentinien*

24.10.–25.10. Jerez/Spanien

offen Losail/Katar

Superbike-WM 2020, Stand nach Phillip Island: