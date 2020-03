Unvernünftige Menschen: «Die Regierung flippte aus» Von Ivo Schützbach

Superbike-WM © holland.com Die Cafés in den Niederlanden waren am Wochenende prall gefüllt © Ten Kate Ten-Kate-Teammanager Kervin Bos

Seit heute herrscht auch in den Niederlanden der Ausnahmezustand, nachdem die Menschen am Wochenende noch in Scharen am Strand und in den Cafés waren. Ein Situationsbericht von Ten-Kate-Teammanager Kervin Bos.