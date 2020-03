Assen 2018: Grünwald und Reiterberger siegten

Das Superbike-Meeting in Assen wegen der Coronavirus-Pandemie in den August verschoben. Als kleine Entschädigung kann man nun alle Rennen aller Serien von 2018 noch einmal sehen – auch den Sieg von Markus Reiterberger.

Motorsport hat Pause, Fans lechzen zu Hause sitzend nach Abwechselung. Nachdem die Dorna als Promoter der Superbike-WM einige Rennen auch ohne Video-Pass allen zugänglich machte, lässt sich nun auch ein fast komplettes Rennwochenende Revue passieren – alle wichtigen Trainings, Qualifyings und Rennen aller Serien!

Ausgewählt wurde das Meeting in Assen 2018 – am Dienstag wurde das Event in den Niederlanden von Mitte April auf den 22./23. August verschoben.



In der Superbike-Kategorie machte Lokalmatador Michael van der Mark (Yamaha) den Kawasaki-Stars das Leben schwer. Die Supersport-Klasse sah einen spannenden Kampf von sechs Piloten um den Sieg und die Supersport-300 wurde von Luca Grünwald gewonnen.

Auch in der Superstock-1000-EM dominierte mit Markus Reiterberger ein Pilot aus Deutschland. Der spätere Europameister gewann souverän mit sechs Sekunden Vorsprung.

Freitag

WorldSBK FP1

WorldSBK FP2

WorldSSP FP2

WorldSBK FP3

Samstag

WorldSBK Superpole 1

WorldSBK Superpole 2

WorldSSP300 Superpole 1

WorldSSP300 Superpole 2

WorldSBK Race 1

WorldSSP Superpole 1

WorldSSP Superpole 2

Sonntag

WorldSSP Race

WorldSBK Race 2

WorldSSP300 Race

STK1000 Race

Superbike-WM 2020, Stand nach Phillip Island: