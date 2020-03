Kindesmissbrauch: Mat Mladin in Australien angeklagt

Als siebenfacher AMA-Champion, MotoGP-Pilot und als Gaststarter in der Superbike-WM wurde Mat Mladin berühmt. Nun wird sein Name mit Kindesmissbrauch in Zusammenhang gebracht.

Mat Mladin ist Australier, seine größten Erfolge feierte er aber in den USA als siebenfache Champion der AMA Superbike. Seine aktive Karriere beendete er nach der Saison 2009 standesgemäß mit dem Titelgewinn.



Auch in der Superbike-WM tauchte Mladin als Gaststarter mehrfach auf. In Laguna Seca 2003 stellte er seine Yoshimura Suzuki auf die Poleposition und erreichte im ersten Rennen als Vierter sein bestes Finish. Ein weiteres Top-5-Ergebnis erreichte der mittlerweile 48-Jährige auf Phillip Island 1992 mit Kawasaki. In der Zweitakt-Ära der MotoGP fuhr Mladin 1993 im Cagiva Agostini-Team und brauste in Jarama auf Platz 6.

Nun werden seine Erfolge im Motorsport aber nebensächlich. Wie «The Daily Telegraph» – Australiens größte Tageszeitung – berichtet, wurde Mladin wegen Kindesmissbrauch in vier Fällen angeklagt.



Die Vorwürfe sind schwerwiegend und abscheulich. So soll Mladin unter anderem mit einem Kind unter zehn Jahren den Geschlechtsakt vollzogen haben, andere sexuell berührt und bedrängt haben.

Nach fast zwei Wochen in Untersuchungshaft wurde Mladin gegen eine Kautionszahlung freigelassen. Sein Pass wurde eingezogen; Minderjährigen darf er sich nur in Begleitung nähern.



Wann das Verfahren im Bundesstaat New South Wales gegen Mladin eröffnet wird, ist noch nicht bekannt. Es gilt die Unschuldsvermutung.