SBK-Klassiker gratis: mit Chili, Hayden, Neukirchner

Der letzte Sieg von Frankie Chili, den einzigen Supebike-Triumph von Nicky Hayden und den Kampf von Max Neukircher in Monza gegen ein japanisches Duo können Superbike-Fans kostenlos abrufen.

Wie in allen Rennserien sind auch die Motoren in der Superbike-WM verstummt. Ohne Motorsport muss aber niemand sein. Es gibt unzählige Klassiker, die man wieder und wieder sehen kann.



Die offizielle Website der Superbike-WM kramte bereits diverse spannender Rennen früherer Saisons hervor, die kostenlos via Stream abrufbar waren. Nun folgen weitere Highlights, um die Wartezeit bis zum nächsten realen Meeting zu verkürzen.

Als schnellster Bademeister der Welt wurde Pierfrancesco Chili bekannt. Der Italiener fuhr zwischen 1995 und 2006 17 Superbike-Laufsiege ein, in Misano 2004 triumphierte der heute 55-Jährige im zweiten Lauf zum letzen Mal.



Das Regenchaos in Assen 2006 nutzte Chris Walker, um mit seiner Kawasaki sprichwörtlich übers Wasser zu gehen und im ersten Rennen von Startplatz 13 seinen einzigen Sieg einzufahren.

In Monza 2008 zeigte Max Neukirchner eines seiner besten Rennwochenenden. Als Sieger im ersten Lauf kämpfte der Deutsche im zweiten Rennen in einem epischen Duell gegen die Japaner Noriyuki Haga und Ryuichi Kiyonari um einen weiteren Triumph.



Viel zu früh ist Nicky Hayden von uns gegangen. Der überaus beliebte MotoGP-Weltmeister von 2006 zeigte im verregneten zweiten Lauf in Sepang 2016 mit einer wenig konkurrenzfähigen Honda, was er in der Superbike-WM hätte leisten können.