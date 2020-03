Troy Bayliss ist 51 Jahre alt: «Bin noch pissig»

Heute feiert Troy Bayliss seinen 51. Geburtstag. Seine größten Niederlagen hat die australischen Superbike-Legende aber noch nicht verarbeitet. Besonders an der Saison 2007 nagt der dreifache Weltmeister.

Troy Bayliss kann sich kaum mehr wünschen. Drei WM-Titel hat der beliebte Australier gewonnen, außerdem erfreut er sich bester Gesundheit und hat finanziell seine Schäfchen im Trockenen. Privat läuft es mit Ehefrau Kim und Sohn Oli ebenfalls rund. Als Weltmeister beendete Bayliss nach der Saison 2009 seine internationale WM-Karriere: Heute feiert er seinen 51. Geburtstag.

Auch wenn Bayliss selbst keine Ambitionen als Aktiver mehr hat, ist er dem Rennsport verbunden geblieben. So fördert er nun die Karriere seines Sohnes, der beim Saisonauftakt der Supersport-WM 2020 auf Phillip Island sein WM-Debüt gab. Dort traf Bayliss auch auf seinen alten Widersacher James Toseland. Der Brite unterstützt mit Danny Webb ebenso einen jungen Piloten.



Die beiden schwelgten in Erinnerungen. 2006 und 2007 waren Bayliss und Toseland härteste Rivalen um den WM-Titel. Bayliss gewann die seriennahe Weltmeisterschaft 2006 mit Ducati, Toseland 2007 mit Honda.

«2007 wurden James und Honda besser und stärker. Für mich war es ein echt hartes Jahr. Ich hatte einen Sturz in Donington Park. Und James... mein Wochenende war bis zum Sturz schon sehr gut, aber er war wirklich on fire. Er gewann und begann eine starke Serie – ich bin immer noch angepisst deswegen. Ich war zwar schnell, hatte aber immer etwas Probleme. Erst in Assen konnte ich wieder ein Rennen gewinnen. Auf der Ziellinie waren es nur wenige 1/1000 sec.»