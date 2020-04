Garrett Gerloff (Yamaha): «Zeit nutzen und lernen»

Wie praktisch alle Superbike-Piloten ist auch Garrett Gerloff wegen der Coronavirus-Pandemie an sein Haus gefesselt. Der Yamaha-Pilot rät, die Zeit sinnvoll zu nutzen.

Als Dritter der MotoAmerica 2019 stieg Garrett Gerloff mit GRT Yamaha in die Superbike-WM auf – protegiert von Ben Spies, Yamahas letztem Weltmeister in der seriennahen Weltmeisterschaft. Gerloff gelang auf Phillip Island zwar nicht so ein fulminantes Debüt wie einst sein Mentor (Spies gewann das zweite Rennen), doch sein Speed konnte sich sehen lassen.

Nun ist der 24-Jährige zur Eindämmung der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 aber nicht mehr auf einem Motorrad zu finden, sondern vorwiegend in seinen vier Wänden im texanischen Katy.



«Wie jeder würde ich auch lieber wieder Rennen fahren und ein normales Leben führen können», stöhnte Garrett in einer Video-Botschaft an WorldSBK.com. «Aber ist besser, sich jetzt zurückzunehmen, im Haus zu bleiben, sich ein wenig zu langweilen und damit Leben zu retten.»

Der Yamaha-Pilot ruft dazu auf, die ungewollt freie Zeit vor dem TV-Gerät zu verbringen.



«Ich kann jeden nur ermuntern, sich neue Fähigkeiten oder Wissen anzueignen. Auch wenn man nicht nach draußen kann, wäre die Zeit dafür geeignet», sagte Gerloff. «Alles ist besser, als nur rumzusitzen, die Hände in den Schoß zu legen und nichts zu tun. Also lernt etwas!»

Kalender Superbike-WM 2020, Stand 6. April:

28.02.–01.03. Phillip Island/Australien

12.06.–14.06. Misano/Italien

03.07.–05.07. Donington Park/Großbritannien

31.07.–02.08. Oschersleben/Deutschland

21.07.–23.08. Assen/Niederlande

04.09.–06.09. Portimão/Portugal

18.09.–20.09. Cataluñya/Spanien

02.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10.–11.10. San Juan/Argentinien

23.10.–25.10. Jerez/Spanien

Ohne neuen Termin: Imola/Italien, Aragón/Spanien und Losail/Katar