Corona-Pandemie: Sorgen um Argentinien im Oktober

Zuerst China, dann Europa und die USA. Ducati-Pilot Leandro Mercado befürchtet, dass das neuartige Coronavirus zur falschen Zeit sein Heimrennen in San Juan/Argentinien erreicht.

Wie ein Krebsgeschwür frisst sich das neue Coronavirus durch die Welt. Vom Ausbruch in China dauerte es zwei Monate, bis es Europa im Würgegriff hatte. Aktuell verlagert sich der Hotspot der Pandemie allmählich in die USA. Experten gehen davon aus, dass es sich von dort in Südamerika ausbreiten wird.

Noch sind die Anzahl der Infektionen und der Todesfälle gering. In Brasilien sind 200 Opfer zu beklagen, in Equador 80. Und in Argentinien, wo Anfang Oktober auf dem Circuito San Juan Villicum das Meeting der Superbike-WM 2020 stattfinden soll, gibt es bei offiziell 1000 Infektionen weniger als 30 an Covid-19 Verstorbene – es ist das Heimrennen von Leandro Mercado, der im Winter bei Motocorsa Ducati unterschrieb.



Seinen Wohnsitz hat der Lokalmatador nach Italien verlegt und erlebt dort die volle Wucht der Pandemie. «Was wir in Italien erleben, ist eine schwierige und heikle Situation», stöhnte der 28-Jährige. «Für einen Sportler ist es nicht einfach, eingesperrt zu sein. Ich trainiere zu Hause und hoffe wie alle, dass wir bald zur Normalität zurückkehren können.»

Argentinien befindet sich in einer Wirtschaftskrise, der ohnehin schwache Peso hat in den letzten sechs Monaten noch einmal 40 Prozent an Wert verloren. Das Gesundheitssystem krankt. Vor diesem Hintergrund blickt Mercado mit Sorge auf sein Heimrennen.



«Ich hoffe, dass sich Argentinien der Gefahr bewusst ist und sie nicht unterschätzt», grübelt der Ducati-Pilot. «Hoffentlich kommt es nicht so, wie es in Europa passiert ist. Wir müssen zu Hause bleiben – das ist der einzige Weg, um voranzukommen. Man muss dieses Opfer bringen. Wenn das nicht getan wird, wird es schwierig...»

Kalender Superbike-WM 2020, Stand 24. März:

28.2.–1.3. Phillip Island/Australien

12.6.–14.6. Misano/Italien

3.7.–5.7. Donington Park/England

31.7.–2.8. Oschersleben/Deutschland

21.–23.8. Assen/Niederlande

4.9.–6.9. Portimão/Portugal

18.9.–20.9. Catalunya/Spanien

3.10.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.10–11.10. San Juan/Argentinien

24.10.–25.10. Jerez/Spanien

offen Imola/Italien

offen Aragón/Spanien

offen Losail/Katar