SBK-WM 2020: Kawasaki erwartet intensiven Herbst

Wann die Superbike-WM 2020 fortgesetzt wird, ist derzeit nicht absehbar. Biel Roda vom Kawasaki-Werksteam bereitet sich dennoch auf einen arbeitsreichen Herbst vor.

In Italien wütet das neuartige Coronavirus seit Februar, nach und nach verbreitete sich die heimtückische Krankheit in ganz Europa und legte Wirtschaft und das öffentliche Leben lahm.



Nach Wochen des Stillstands mehren sich aber die Diskussionen über einen baldigen Ausstieg aus den teils drastischen Maßnahmen, die zur Eindämmung von Covid-19 verhängt wurden.

Dass Motorsport hier nicht an erster Stelle stehen wird, sollte jedem klar sein. Bei Kawasaki herrscht jedoch Optimismus, dass die Meisterschaft in komprimierter Form stattfinden wird.



«Wir sollten uns mit allen Partnern an einen Tisch setzen, um eine Lösung zu finden», forderte Biel Roda, einer der drei Teameigentümer bei Corsedimoto. «Meiner Meinung werden die Organisatoren der Superbike-WM eine Möglichkeit finden, damit wir im Sommer weitermachen können. Und ich werde meiner Frau und meinen Töchtern erklären müssen, dass ich vom Spätsommer bis Ende November sehr viel unterwegs sein werde.»

Indirekt geht Roda somit aber davon aus, dass auch die noch nicht abgesagten Meetings in Misano, Donington Park und wohl auch Oschersleben nicht wie geplant über die Bühne gehen werden.



«Die [zu frühe] Wiederaufnahme würde allen enormen Schaden zufügen: Teams, Fahrern, Mechanikern, Promoter und auch den Rennstrecken», ist der Spanier überzeugt.

Kalender Superbike-WM 2020, Stand 6. April:

28.02.–01.03. Phillip Island/Australien

12.06.–14.06. Misano/Italien

03.07.–05.07. Donington Park/Großbritannien

31.07.–02.08. Oschersleben/Deutschland

21.08.–23.08. Assen/Niederlande

04.09.–06.09. Portimão/Portugal

18.09.–20.09. Cataluñya/Spanien

02.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10.–11.10. San Juan/Argentinien

23.10.–25.10. Jerez/Spanien

Ohne neuen Termin: Imola/Italien, Aragón/Spanien und Losail/Katar