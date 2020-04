Honda-Werksteam: Weniger Druck für Bautista & Haslam

HRC-Direktor Tesuhiro Kuwata sprach nach dem ersten Saisonrennen der Superbike-WM 2020 davon, dass man mit der neuen CBR1000RR-R den Titel einfahren will. Teammanager Jaume Colom relativiert die Aussagen seines Chefs.

Die Honda-Asse Álvaro Bautista und Leon Haslam werden sich am Kopf gekratzt haben, als HRC-Direktor Tesuhiro Kuwata nach dem vielversprechenden Debüt der Honda CBR1000RR-R auf Phillip Island sofort die höchstmögliche Messlatte auflegte. Schon bald sollte der erste Laufsieg folgen, dann um den Titel der Superbike-WM 2020 gekämpft werden.



Als WM-Sechster ist Bautista mit 20 Punkten bester Honda-Pilot. Der Spanier fuhr in Australien die Plätze 6, 16 und 6 ein. Teamkollege Leon Haslam fuhr mit den Positionen 5, 8 und 12 drei Punkte weniger ein und belegt Rang 9.

Nun nahm Teammanager Jaume Colom den Druck von seinen Piloten.



«Es ist kein Datum für das beste Ergebnis definiert», relativiert Colom, der viele Jahre Dani Pedrosa betreute, die Aussagen der Chefetage in Japan. «Wir haben keine Frist gesetzt und gesagt: ab dem fünften Meeting müssen wir gewinnen. Wir pushen uns selbst genug, es so schnell wie möglich zu schaffen.»

«Natürlich sind wir in der Superbike-WM, um zu gewinnen – mindestens, um es zu versuchen. Wir haben Hoffnungen und wollen es schaffen», sagte Colom weiter. «Wenn wir es beim zweiten Meeting schaffen können, werden wir nicht bis zum vierten warten. Wir müssen dafür alle Puzzleteile aus menschlicher, technischer und organisatorischer Sicht zusammenfügen..»



«Wenn wir auf die Rennstrecke zurückkehren, können wir Rennen wie in Australien erwarten. Das wäre gut für die Fans, wenn wir dieses Niveau und diese Spannung in jedem Rennen sehen könnten. Es ist das Beste, was dem Motorradfahren passieren kann, wenn sechs, sieben oder acht Fahrer in derselben Sekunde die Ziellinie erreichen!»