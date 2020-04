Álvaro Bautista über Halsam: «Ein großartiger Mensch»

Teamkollegen müssen sich nicht sympathisch finden und auch keine Freunde sein. Im Honda-Werksteam für die Superbike-WM 2020 haben Álvaro Bautista und Leon Haslam keine Probleme miteinander.

Das neue Honda-Werksteam hat das älteste Fahrer-Duo der Superbike-WM 2020 unter Vertrag. Álvaro Bautista ist 35 Jahre alt, Teamkollege Leon Haslam wird im Mai 37 Jahre. Beide haben ihr Leben von Kindesbeinen an dem Rennsport verschrieben.



Während sich der Brite aber schon früh für die seriennahen Rennserien entschied, wechselte der Spanier erst im Winter 2018 aus der MotoGP in die Superbike-WM.

Im neuen und in Barcelona ansässigen Honda-Werksteam trafen die Routiniers erstmals aufeinander, nachdem sie in der Superbike-WM 2019 noch Gegner waren – Bautista bei Ducati, Haslam bei Kawasaki. Ihr Wissen und ihre Erfahrung bringen sie nun ein, um die CBR1000RR-R konkurrenzfähig zu machen.



Die Zusammenarbeit funktioniert prächtig, auch menschlich lobt Bautista seinen Teamkollegen in den höchsten Tönen. «Er ist ein unheimlich netter Kerl», sagte der Spanier im Instagram-Channel von WorldSBK.com. «Was er richtig gut macht, ist die Zusammenarbeit mit dem Team zur Entwicklung des Bikes.»

«Er ist auch nicht so ein Teamkollege, der sich ständig bei einem etwas abschauen will. Er hat sein eigenes Empfinden mit dem Bike und seine eigenen Arbeitsmethoden. Später sprechen wir darüber. Wir arbeiten zusammen, auch wenn jeder von uns auf der Piste den Sieg will. Ich bin echt glücklich, ihn als meinen Teamkollegen zu haben, weil er einfach ein großartiger Mensch ist.»