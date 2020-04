Shaun Muir (BMW) zweifelt an WM-Beginn in Donington

Nach mehreren Änderungen am Kalender der Superbike-WM 2020 wäre niemand überrascht, wenn es weitere Verschiebungen oder Absagen geben würde. Als Brite zweifelt BMW-Teamchef Shaun Muir am Meeting in Donington Park.

Das Meeting in Imola wurde komplett abgesagt, die nach Phillip Island folgenden Events in Losail, Jerez, Assen, Misano und Aragón wurden verschoben.



Aktuell geht die Superbike-WM 2020 Anfang Juli in Donington Park weiter – wobei selbst Oschersleben einen Monat später durch das Verbot von Großveranstaltungen bis 31. August gehörig wackelt.

«Seit Australien scheint schon eine Ewigkeit vergangen und egal wie der Kalender am Ende aussehen wird, es wird eine Herausforderung», zitiert WorldSBK.com Shaun Muir, dessen gleichnamiges Team den Werksauftritt von BMW organisiert. «Die Dorna hat aber einen guten Job gemacht, um die Meisterschaft am Laufen zu halten. Die Perspektive, dass wir in diesem Jahr noch Rennen fahren werden, ist positiv.»

«Ich denke, Juli ist optimistisch», sagte der Brite weiter. «Wir müssen realistisch sein und bedenken, dass wenn Donington nicht machbar ist, wir den August als Beginn in Betracht ziehen. Die Dorna hat eine Ankündigung gemacht, auf die wir alle hinarbeiten können. Bis dahin wünsche ich allen Gesundheit und hoffe, dass alle zu Hause bleiben, um das Gesundheitssystem zu schützen. Hoffentlich können wir bald wieder auf die Piste gehen und unseren Job erledigen, damit wir aus dieser Krise besser und stärker herauskommen.»