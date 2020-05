Ducati: Erster Schritt in Richtung E-Motorräder?

Mit der Markteinführung von Motorrädern mit V4-Motor brach Ducati 2018 mit der langen V2-Tradition. Nun steigt das Werk in Bologna in die Entwicklung und Vertrieb von elektrifizierten Produkten ein.

Eine Modellreihe von sieben zusammenfaltbaren Elektrofahrrädern und Elektro-Tretrollern, entwickelt von Ducati-Designern, soll noch 2020 auf den Markt kommen.



Unter dem Namen Ducati Urban e-Mobility bringt Ducati in Zusammenarbeit mit der italienischen Firma MT Distribution Klappfahrräder und Tretroller mit Elektroantrieb auf den Markt, vertrieben unter den Markennamen Ducati, Ducati Corse und Ducati Scrambler.

Die Tretroller haben Motoren von 250 bis 500 W Leistung, während die Motorleistung für die Elektrofahrräder in Einklang mit der italienischen Gesetzgebung auf 250 W beschränkt ist. Die ersten beiden Tretroller, genannt Cross-E und Pro II, werden am 20. Juni respektive am 6. Juli 2020 präsentiert.



Der Cross-E ist Bestandteil der Scrambler-Modellreihe. Mit breitreifen im Format 110/50-6.5 kann er auch auf schlechten Strassen eingesetzt werden. Der bürstenlose Motor mit 500 W Leistung ermöglicht rasantes Anfahren und zügige Fahrt auch bergauf. Die Batterie mit 375 Wh garantiert eine Reichweite von 30 bis 35 km bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 km/h. Drei Fahrmodi können angewählt werden, und mit em Doppel-LED-Scheinwerfer kann der Cross-E auch nachts eingesetzt werden.

Der Ducati Pro II ist mit einem bürstenlosen Motor mit 350 W und einer Batterie mit 280 Wh ausgestattet, was 25 bis 30 Reichweite ergeben soll. Die schlauchlosen 10-Zoll-Reifen sind Plattfuss-sicher, vorne und hinten sind elektrische Scheibenbremsen eingebaut.



Die Klappfahrräder werden in den kommenden Wochen vorgestellt. Deren Batterie wird vollkommen in den Rahmen integriert sein, und Lichtsensoren werden die Beleuchtung selbsttätig einschalten.



Die Scooter werden über das Ducati-Händlernetz wie auch über den Ducati Shop Online erhältlich sein.