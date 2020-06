Kawasaki lobt: Johnny Rea eine Blaupause für Erfolg

«Seitdem Jonathan Rea 2015 bei Kawasaki unterschrieben hat, führen wir eine traumhafte Partnerschaft», rühmte der Rennsport-Manager Steve Guttridge nach der Vertragsverlängerung des Superbike-Weltmeisters mit Kawasaki.

Nach dem Saisonstart der Superbike-WM auf Phillip Island Anfang März liegt Jonathan Rea auf dem vierten Rang in der Gesamtwertung, Teamkollege Alex Lowes führt die Meisterschaft an und verlängerte bereits im Mai seinen Vertrag mit dem Kawasaki-Werksteam. Nun unterschrieb auch der fünffache Weltmeister einen neuen Vertrag, der ihn über das Jahr 2020 hinaus an den japanischen Hersteller aus Kobe bindet. Über die Laufzeit der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart.

Kawasaki-Teammanager Guim Roda freut sich, dass sein Team für das kommende Jahr vollständig ist. «Im Team sind alle erfreut darüber, dass Jonathan bei uns bleibt. Im Rennsport können wir nichts verlautbaren, bis es unter Dach und Fach ist. Wir freuen uns sehr, dass JR65 seine Zukunft mit Kawasaki bestätigt hat. Alle Beteiligten verstehen, dass es ein längerfristiges Projekt ist und dass die Kontinuität und der Erfolg die Grundlage bilden», erklärte der Spanier.

Roda, der mit dem Kawasaki Racing Team und Rea in den letzten fünf Jahren in der Superbike-WM ungeschlagen ist, kann die Zukunft kaum erwarten. «Jonathan hat unglaubliches fahrerisches Talent, das gibt es nicht oft. Dass er bei Kawasaki bleibt, gibt uns die Möglichkeit weiterhin Geschichte zu schreiben, in der Superbike-WM, aber auch in der gesamten Motorsportwelt. Jonathans Crew und alle vom Kawasaki Racing Team sind glücklich, diese professionelle und höchstpersönliche Reise zusammen weiterzuführen.»

Kawasaki-Racing-Manager Steve Guttridge ist, wie Roda, voll des Lobes für den 33-jährigen Briten. «Kawasaki als Gruppe hat sich voll auf die Zukunft konzentriert und Jonathan wird in seine sechste Saison mit uns gehen. Er ist ein großer Teil der Kawasaki-Familie und seine Stärke gemeinsam mit der Ninja hat unsere Fans weltweit in Begeisterung versetzt. Gemeinsam mit seinem Team und den Ingenieuren hat Jonathan die perfekten Voraussetzungen für den Erfolg.»

«Seine Professionalität, seine Herangehensweise an den Rennsport und insbesondere seine Mentalität haben uns als Hersteller geholfen, unsere Blaupause für den Rennerfolg zu definieren», bestätigte Guttridge. «Zusammen möchten wir die Geschichtsbücher neu schreiben und weitere Rekorde brechen. Die gesamte Kawasaki-Familie und die Fans weltweit begrüßen das neue langjährige Abkommen mit Jonathan und wir sind voller Vorfreude, das nächste Kapitel dieser großartigen Geschichte aufzuschlagen.»

Statistik von Kawasaki in der Superbike-WM

Siege: 148

Podien: 437

Pole-Positions: 88

Fahrer-WM-Titel: 7

Konstrukteurstitel: 5

Provisorischer Superbike-Kalender 2020, Stand 18. Juni:

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien

6.–8.11. Misano/Italien