SBK-Leader Alex Lowes über Rea: «Nicht beste Freunde»

Um vom Besten zu lernen, begab sich Alex Lowes bei Kawasaki in die Höhle des Löwen. Superbike-Rekordweltmeister Jonathan Rea wird in Italien nicht umsonst ehrfurchtsvoll «der Kannibale» genannt.

Die meisten Laufsiege, die meisten WM-Titel – und die Karriere von Jonathan Rea ist noch im vollen Gange! Mit 33 Jahren hat der Nordire noch einige gute Jahre in der Superbike-WM vor sich, er selbst sprach von drei weiteren WM-Titel als sein Ziel.



In der Superbike-WM 2019 sah es lange so aus, als könne Álvaro Bautista den Kawasaki-Piloten vom Thron stoßen, doch am Ende setzte sich die Konstanz des fünffachen Weltmeisters durch. In der Saison 2020 gilt Ducati-Ass Scott Redding und Kawasaki-Neuzugang Alex Lowes als seine größten Rivalen – beide liegen nach Phillip Island in der Gesamtwertung vor Rea.

Mit dem fünffachen Weltmeister als Teamkollegen hat WM-Leader Lowes das große Los gezogen.



«Wenn ich mir jemanden aus meiner Superbike-Ära als Teamkollegen auswählen könnte, wäre es Jonny – weil er von allen meinen Gegnern den besten Job gemacht hat. Er ist der Kerl, der am Schnellsten war», sagte der Brite im Interview mit WorldSBK.com. «Auf demselben Motorrad und im selben Team zu sein wie er, zu sehen was er tut und wie er das Bike fährt, gibt mir die Chance von ihm zu lernen und zu versuchen, ihn zu besiegen. Das ist alles, was ich mir jemals wünschen konnte.»

Auch vom bewährten Umfeld im Kawasaki-Werksteam hofft der 29-Jährige zu profitierten. Sein Cheftechniker Marcel Duinker gewann mit Tom Sykes die Superbike-WM 2013.



«Ich freue mich darauf zu sehen, wie sehr ich mich mit diesen Jungs verbessern kann, die so viel gewonnen haben», betonte Lowes. «Es ist schön mit guten Ergebnissen in diese unglückliche Pause zu gehen. Mein voller Fokus liegt aber darauf, die Meisterschaft am Ende des Jahres anzuführen.»

Wie es auch laufen wird, Lowes ist ein gutes Verhältnis zu seinem Teamkollegen wichtig.



«Unsere Beziehung ist völlig in Ordnung, er ist ein guter Kerl», meinte Lowes. «Ich würde nicht sagen, dass wir die besten Freunde auf der Strecke sind, aber wir verstehen uns bei Veranstaltungen gut. Es gibt dann guten und gegenseitigen Respekt. Wir verstehen uns sehr gut und ich denke, das ist in einem Team immer schön, wenn die Atmosphäre gut ist. Hoffentlich bleibt es so.»