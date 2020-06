BMW-Werksteam: Das perfekte Duo für 2021 gefunden?

Viel deutet darauf hin, dass BMW in der Superbike-WM 2021 mit seinem jetzigen Fahrerduo Tom Sykes und Eugene Laverty weitermacht. «Beide liefern gute Anregungen und haben viel Erfahrung», lobt Rennchef Marc Bongers.

Mit der Pole-Position und dem Rundenrekord unterstrich BMW beim Saisonstart auf Phillip Island Ende Februar den Speed der S1000RR, aus verschiedenen Gründen kam Tom Sykes in den Rennen aber nur auf die Plätze 9, 6 und 10. Teamkollege Eugene Laverty stürzte im Warm-up am Sonntagmorgen und musste nach Rang 15 im ersten Rennen auf das Sprintrace und das zweite Hauptrennen verzichten. In der Gesamtwertung liegen die BMW-Asse nach drei Läufen deshalb nur auf den Plätzen 10 und 15.

Obwohl erst ein Event der Superbike-WM 2020 absolviert wurde und es erst Anfang August in Jerez weitergeht, sind die Verhandlungen mit den Fahrern für 2021 bereits in vollem Gang.



«Kawasaki hatte eine leichte Wahl», weiß BMWs Motorsport-Direktor Marc Bongers. «Sie konnten die Option auf den fünffachen Weltmeister Jonathan Rea und auf WM-Leader Alex Lowes ziehen, das dürfte ihnen nicht schwer gefallen sein.»

«Tom und Eugene sind sehr begabte Rennfahrer, in ihrer Persönlichkeit aber sehr verschieden», urteilte der Rennchef. «Das macht viel Spaß. Von Eugene konnten wir bislang noch nicht viel sehen, wir erwarten ihn auf Augenhöhe mit Tom. Es ist wichtig, dass man eine Fahrerpaarung mit ähnlichem Speed hat, um das Projekt nach vorne zu bringen. Beide liefern gute Anregungen für die Entwicklung, beide haben viel Erfahrung mit anderen Motorrädern. Genau das brauchen wir in dieser Phase des Projekts. Eugene konzentriert sich mehr auf die Elektronik, was uns für dieses Jahr deutlich vorwärtsgebracht hat.»

Bongers weiter: «Allgemein gesprochen ist es schwierig, einen Fahrer nach nur einem Event zu beurteilen. Vor allem, wenn er auf einem neuen Motorrad sitzt. Wir haben die Fahrer aber schon vor ihrer Verpflichtung beurteilt und auch während der Wintertests. Rennfahrer stehen unter ständiger Beobachtung. Wir haben die Verhandlungen mit unseren Fahrern bereits aufgenommen – mit dem Ziel, diese abzuschließen, bevor die Rennen weitergehen.»

Kalender Superbike- und Supersport-WM 2020:

28.2.–1.3. Phillip Island/AUS

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

4.–6.9. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien*

6.–8.11. Misano/Italien*



*unbestätigt



Ohne Termin: Donington Park/GB, Assen/NL, Doha/Q



Gestrichen: Imola, Oschersleben