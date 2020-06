BMW muss eigenen Weg gehen: Test auf dem Lausitzring

Noch ist unklar, ob das BMW-Werksteam vor dem Neustart der Superbike-WM Anfang August eine Standortbestimmung mit den Gegnern vornehmen kann. Motorsport Direktor Marc Bongers verspricht viele Verbesserungen.

Kommende Woche testen sämtliche Ducati-Teams aus der Superbike-WM sowie das Werksteam von Kawasaki drei Tage in Misano. Am 8./9. Juli rückt ein Großteil der Teams in Barcelona aus. Ein Werksteam fehlt auf beiden Teilnehmerlisten: Das von BMW mit Tom Sykes und Eugene Laverty.

Das Werksteam von BMW ist in England stationiert, Ten Kate Yamaha in den Niederlanden und MIE Honda in Tschechien. Alle anderen Teams haben ihren Sitz in Spanien oder Italien – für sie ist es kein Problem, in Misano oder Barcelona zu testen.



Ob die Teams von England oder den Niederlanden aus im Juli in Barcelona dabei sein können, ist aufgrund der Covid-19-Einschränkungen unklar.



BMW plant deshalb vorsorglich anders: Für kommende Woche sind zwei Testtage auf dem Lausitzring angesetzt.

«Durch umfangreiche Maßnahmen konnten wir bei BMW nach dem Lockdown relativ schnell wieder an unsere Arbeitsplätze zurückkehren», schilderte BMW Motorsport Direktor Marc Bongers die Zeit seit der Rückkehr vom Saisonstart in Australien Anfang März. «Es gab zwar Restriktionen, etwa auf den Prüfständen, entwickeln konnten wir aber mehr oder weniger normal, wenn auch die ersten Wochen von zuhause aus. Schwierig war anfänglich die Situation mit den Zulieferern, das normalisierte sich glücklicherweise aber bald.»

«Wir konnten substantielle Arbeiten an unserer Elektronik erledigen und waren auch im Windkanal», verdeutlichte der Niederländer. «Wir haben eine neue Verkleidung und einen neuen Kühler. Außerdem haben wir die Zeit für intensive Analysen genützt, um zu sehen, in welchen Bereichen wir uns verbessern müssen. Jetzt ist es wichtig für Tom und Eugene, dass sie wieder auf dem Motorrad sitzen, bevor die WM weitergeht. Außerdem erhoffen wir uns, die Entwicklungen bestätigen zu können, um für nächstes Jahr die richtige Richtung zu haben.»

Mit Pole-Position und Rundenrekord unterstrich BMW auf Phillip Island den Speed der S1000RR, aus verschiedenen Gründen kam Sykes in den Rennen aber nur auf die Plätze 9, 6 und 10. Laverty stürzte im Warm-up am Sonntagmorgen und musste nach Rang 15 im ersten Rennen auf das Sprintrace und das zweite Hauptrennen verzichten. In der Gesamtwertung liegen die BMW-Asse nach drei Läufen deshalb nur auf den Plätzen 10 und 15.

Teilnehmer Misano-Test 23.–25. Juni:

Aruba.it Ducati: Scott Redding, Chaz Davies

Barni Ducati: Leon Camier

Go Eleven Ducati: Michael Rinaldi

Brixx Ducati: Sylvain Barrier

Motocorsa Ducati: Leandro Mercado

Kawasaki: Jonathan Rea, Alex Lowes

Teilnehmer Barcelona-Test 8./9. Juli:

Kawasaki: Jonathan Rea, Alex Lowes

Aruba.it Ducati: Scott Redding, Chaz Davies

Honda: Alvaro Bautista, Leon Haslam

Pata Yamaha: Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu

Barni Ducati: Leon Camier

Outdo Pedercini Kawasaki: Sandro Cortese

Orelac Kawasaki: Maximilian Scheib

GRT Yamaha: Garrett Gerloff, Federico Caricasulo

Kalender Superbike- und Supersport-WM 2020:

28.2.–1.3. Phillip Island/AUS

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

4.–6.9. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien*

6.–8.11. Misano/Italien*



*unbestätigt



Ohne Termin: Donington Park/GB, Assen/NL, Doha/Q



Gestrichen: Imola, Oschersleben