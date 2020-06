Marc Bongers (BMW): «Unglücklicherweise unmöglich»

Diese Woche Montag und Dienstag testet BMWs Superbike-WM-Team mit Tom Sykes und Eugene Laverty auf dem Lausitzring. Rennchef Marc Bongers geht davon aus, dass sie gestärkt aus der Coronakrise hervorgehen.

BMW hat die Coronapause intensiv für die Entwicklung genützt und Verbesserungen im Bereich der Aerodynamik, Elektronik und Motorleistung erzielt. «Nach dem Saisonstart in Australien war klar, dass wir hinter der Spitze liegen», hielt Motorsport-Direktor Marc Bongers fest. «Wir konnten die Zeit gut nützen, deshalb bin ich überzeugt, dass wir stärker aus der Pause kommen. Letztes Jahr fehlte es uns an Topspeed, diesbezüglich konnten wir schon während der letzten Saison gute Fortschritte erzielen und waren am Schluss nicht mehr weit hinten. Wir werden dieses Jahr mit verschiedenen Neuerungen nachlegen. Der Speed eines Motorrads ist aber die Summe aller Teile, nicht nur der Motor. Gleichzeitig haben wahrscheinlich auch unsere Mitbewerber keine Ferien gemacht.»

Dass die Anfang August beginnende, komprimierte Saison die Aufgabe für alle erschwert, ist dem Niederländer bewusst. «Logistisch ist das eine Herausforderung für das Material und Personal», verdeutlichte Bongers. «Es gibt ja nach wie vor noch Einschränkungen, so wissen wir zum Beispiel nicht, ob wir Anfang Juli von England aus zum Test nach Barcelona reisen dürfen. Am Besten wäre es, das ganze Team für ein oder zwei Monate nach Spanien zu schicken, unglücklicherweise ist das aber unmöglich – wir müssen hin und zurück reisen. Für Promoter Dorna ist die jetzige Lösung die bessere, für uns ist sie komplizierter. Wir müssen zum Beispiel mit den Ersatzteilen vom schlimmsten Fall ausgehen, weil es zwischen den Rennen keine Zeit gibt, um Teile zu ordern oder herzustellen. Und wenn die Performance nicht stimmt oder sich ein Fahrer verletzt, dann gibt es keine Erholungszeit.»

Kalender Superbike- und Supersport-WM 2020:

28.2.–1.3. Phillip Island/AUS

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

4.–6.9. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien*

6.–8.11. Misano/Italien*



*unbestätigt



Ohne Termin: Donington Park/GB, Assen/NL, Doha/Q



Gestrichen: Imola, Oschersleben