BMW-Fahrer sind sich einig: Motor braucht mehr Power

4/10 sec verlor Eugene Laverty am ersten Superbike-Testtag in Barcelona auf seinen BMW-Teamkollegen Tom Sykes, dazu vier Plätze. Die Fahrer orten Fortschritte an der S1000RR, haben aber auch Wünsche.

«Wir werden aus der Coronapause stärker zurückkommen», versprach BMW Motorsport Direktor Marc Bongers kürzlich in einem Interview. Am ersten Testtag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya fuhren die beiden BMW-Piloten Tom Sykes (6.) und Eugene Laverty (10.) auf Augenhöhe mit den anderen Werksteams. Sie stellten aber auch fest, dass weiterhin viel Arbeit vor ihnen liegt.



«Verglichen mit Australien sind einige neue Sachen am Motorrad», hielt Laverty gegenüber SPEEDWEEK.com fest. «Die zwei wichtigsten Dinge, die wir brauchen, haben wir aber noch nicht bekommen. Wir haben im Hintergrund an den Elektronik-Strategien gearbeitet, was man hier aber vor allem braucht, ist Motorleistung.»

«BMW hat viel unternommen, um unser Paket zu verbessern», lobte Sykes. «Bislang ist die Rückkehr erfolgreich, besonders unter heißen Bedingungen konnten wir wichtige Informationen sammeln. Eugene und ich verlangen nach den gleichen Dingen. Wir konnten die Elektronik verbessern und verschiedene Chassis-Einstellungen probieren. Langsam aber sicher setzen wir die Puzzleteile zusammen. Die Kleinigkeiten sind es, die über eine Runde den Unterschied ausmachen. Das Wichtigste ist, dass bei diesem Projekt alles in die richtige Richtung läuft. Doch wir brauchen mehr Zeit, vor allem für den Motor.»

Ende 2018 kam die aktuelle S1000RR auf den Markt, letztes Jahr kehrte BMW werksseitig in die Superbike-WM zurück. Von 2009 bis 2013 hatte BMW im Vorgängermodell einen der stärksten Motoren im Feld, doch die Konkurrenz hat seither deutlich aufgerüstet. Jetzt hoffen die beiden Werksfahrer, dass für den Neustart der Weltmeisterschaft am ersten August-Wochenende in Jerez ein Upgrade kommt.

Zeiten Barcelona-Test, Mittwoch