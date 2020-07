Álvaro Bautista (5./Honda): «Fast wie in der MotoGP»

Die Superbike-WM 2020 ist zurück auf der Rennstrecke. Am ersten Testtag in Barcelona war Álvaro Bautista überrascht, wie ähnlich das Gefühl mit dem Honda-Superbike im Vergleich zur MotoGP ist.

Nun hat das Warten auch für die Honda-Piloten ein Ende: Während Ducati und Kawasaki im Juni bereits zwei Testtage in Misano verbrachten, saßen Álvaro Bautista und Leon Haslam am Mittwoch erstmals seit dem Meeting auf Phillip Island Ende Februar wieder auf der CBR1000RR-R.

Die lange Pause hat der Spanier gut überstanden. In 1:42,320 min belegte der 35-Jährige am ersten Testtag den fünften Platz. Auf die Tagesbestzeit von Scott Redding (Ducati) verlor der Vizeweltmeister knapp 0,6 sec.



«Ich fühlte mich gut auf der Honda, richtig gut», sagte Bautista erleichtert. «Seit Australien habe ich nicht auf der Fireblade gesessen, vier Monate habe ich fast nur Muskeltraining machen können. Erst seit zwei Wochen fahre ich Supermotard und Flat-Track. Aber da habe ich schon gemerkt, dass die Reflexe und Instinkte noch da sind. Es gab kein Problem. Als ich heute aber zum ersten Mal mit dem Superbike auf die Piste ging, war alles so schnell und ich kam mit dem Kopf kaum hinterher. Nach ein paar Runde kam aber alles wieder zurück, auch mein Gehirn arbeitete wieder normal. Ich denke am Donnerstag werden wir mit einem besseren Gefühl in den Tag starten.»

Den Circuit Catalunya kennt Bautista aus vielen Rennen in der MotoGP. Die Referenzen sind ähnlich.



«Der größte Unterschied ist die Gerade – mit dem Superbike ist zu lang. Fast wird es einem langweilig», spielt der Honda-Pilot auf den geringeren Top-Speed der seriennahen Motorräder an. «Auf der restlichen Strecke ist es wiederum ziemlich ähnlich. Der Grip ist etwas besser, als ich es in Erinnerung habe. Vielleicht kommt das von der Motorleistung oder die Reifen.»

Obwohl in Japan von Honda viele neue Teile für die Superbike-WM entwickelt wurden, kommen diese erst später zum Einsatz.



«Das Bike ist identisch mit dem in Australien. Für diesen Test wollten wir uns darauf konzentrieren, wieder unseren Rhythmus aufzunehmen. Beim nächsten Test haben wir dafür reichlich Material zum ausprobieren», verriet Bautista.

Zeiten Barcelona-Test, Mittwoch