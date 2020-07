Beim SBK-Meeting in Jerez finden acht Rennen statt

Volles Programm beim Restart der Superbike-WM 2020 in Jerez de la Frontera! Beim ersten Meeting nach dem Corona-Lockdown erleben wir mehr Rennen als je zuvor. Am Samstag und Sonntag finden jeweils vier Rennen statt.

Das neuartige Corona-Virus brachte den Motorsport weltweit zum Erliegen. Die Superbike-WM 2020 pausierte wegen der Pandemie seit Anfang März, nach fünf Monaten Unterbrechung nimmt die seriennahe Weltmeisterschaft wieder den Rennbetrieb auf.

Weil der neue Kalender bisher nur sieben bestätigte Meetings umfasst, werden die beiden Supersport-Klassenn ab Jerez zwei Rennen ausfahren. Die Entscheidung die Dorna ist nachvollziehbar. Denn während es in der Superbike-WM schon immer zwei Rennen pro Event gab und es seit 2019 mit dem Sprintrennen sogar drei sind, wurde in den beiden Supersport-Weltmeisterschaften an einem Rennen festgehalten.



Wenn man davon ausgeht, dass neben Phillip Island alle fixierten europäischen Meetings stattfinden (also ohne Misano, Donington und Assen), werden wir 2020 in der Supersport-600 also 13 Rennen erleben – so wie im ursprünglichen Kalender. In der Supersport-300 werden es zwölf Weltmeisterschaftsläufe, hinzu kommt das obligatorische Last-Chance-Race der Nachwuchsrennserie.

So wächst der Zeitplan der seriennahen Weltmeisterschaft auf insgesamt acht Rennen an: Drei in der Superbike-Kategorie, zwei in der 600er-Supersport-Klasse und drei in der 300er-Serie. An den beiden Haupttagen Samstag und Sonntag werden jeweils vier Rennen gefahren.

Zeitplan der Superbike-WM 2020 in Jerez