V4R-Premiere von Marco Melandri: Viel Lob von Barni

Marco Melandri in Cremona

Zwei Wochen bevor die Superbike-WM in Jerez weitergeht, saß Barni-Neuverpflichtung Marco Melandri zum ersten Mal auf der Ducati Panigale V4R. «Der Motor ist unglaublich», lobte der Mann aus Ravenna.

Statt wie vermutet in Misano, ging das Barni-Ducati-Team für den ersten Test mit Marco Melandri nach Cremona. Das hatte logistische Gründe: Cremona ist nur 60 Kilometer vom Teamsitz entfernt.



Obwohl es ein normaler Track-Day war, konnte der 22-fache Laufsieger am Freitag um die 100 Runden mit der für ihn neuen V4R drehen und hatte die Strecke sogar zwei Stunden für sich alleine.

«Ich bin zufrieden mit dem Tag», grinste Comeback-Mann Melandri, der Ende Oktober 2019 seinen Rücktritt erklärt hatte und jetzt von Barni als Nachfolger für den langzeitverletzten Leon Camier verpflichtet wurde. «Mit der V4R fühlte ich mich sofort wohl, ebenso mit dem Team. Wir begannen damit meine Sitzposition anzupassen und die Abstimmung in die von mir gewünschte Richtung zu entwickeln. Die Panigale V4R hat einen unglaublichen Motor. Das zieht aber auch nach sich, dass wir hart arbeiten und uns anpassen müssen, um dieses Potenzial voll auszuschöpfen. Das Team hat schon jetzt unter Beweis gestellt, dass sie mir alles geben können, was ich brauche.»

Teamchef Marco Barnabo lobte: «Mit so einem großartigen Fahrer zu arbeiten, ist einfach. Er lenkt dich innerhalb kürzester Zeit in die richtige Richtung. Es ist klar, dass wir mit mehr Zeit deutlich mehr zu testen hätten. Ich bin trotzdem sehr glücklich. Wir haben genaue Vorstellungen für Jerez und Marco präsentierte sich uns in guter Verfassung.»

Kalender Superbike- und Supersport-WM 2020:

28.2.–1.3. Phillip Island/AUS

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

4.–6.9. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien*

6.–8.11. Misano/Italien*



*unbestätigt



Ohne Termin: Donington Park/GB, Assen/NL, Doha/Q



Gestrichen: Imola, Oschersleben