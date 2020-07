Aragon-Test: Wie sich Honda Vorteile verschaffen will

Honda hat in Aragon viel zu probieren

Diese Woche Donnerstag und Freitag testen zahlreiche Teams aus den drei SBK-Weltmeisterschaften im MotorLand Aragon. Das Honda-Werksteam mit Alvaro Bautista und Leon Haslam hat viele neue Teile im Gepäck.

Bei den Tests in Barcelona letzte Woche hatten die beiden Werksfahrer Alvaro Bautista und Leon Haslam weder neue Teile zur Verfügung, noch waren die japanischen Ingenieure der Honda Racing Corporation anwesend. Das führte dazu, dass das Team auf die gesamte dritte Testsession verzichten musste, um Probleme zu lösen.

«Glücklicherweise haben wir in Aragon diese Woche einen weiteren Test, es sind einige HRC-Ingenieure hier», erzählte Bautista SPEEDWEEK.com. «Sie haben viele neue Teile dabei, wir werden versuchen, das Motorrad mit diesen zu verbessern. Ich bin sehr zuversichtlich, was diesen Test betrifft. Mal sehen, um wie viel wir uns steigern können. Wir haben den Vorteil, dass Honda während des Lockdowns arbeiten konnte. Vielleicht sind wir jetzt näher an den Gegnern dran.»

Neben Bautista und Haslam sowie Takumi Takahashi aus dem Team MIE Honda testen aus der Superbike-WM lediglich Ducati-Privatier Sylvain Barrier sowie Christophe Ponsson, der mit dem Aprilia-Team Nuova M2 dieses Jahr mehrere Wildcard-Einsätze plant.



Für viele Fahrer aus der Supersport-300-WM ist es die erste und einzige Chance, sich auf die am ersten August-Wochenende in Jerez beginnenden Meisterschaft vorzubereiten.

Teilnehmer Aragon-Test:

Superbike:

Honda: Alvaro Bautista, Leon Haslam

MIE Honda: Takumi Takahashi

Brixx Ducati: Sylvain Barrier

Nuova M2 Aprilia: Christophe Ponsson

Supersport:

GMT94 Yamaha: Jules Cluzel, Corentin Perolari

Dynavolt Honda: Patrick Hobelsberger, Hikari Okubo

WRP Wepol Yamaha: Danny Webb

bLU cRU Yamaha: Galang Hendra Pratama, Andy Verdoia

Kallio Yamaha: Isaac Vinales, Hannes Soomer

Supersport 300:

Provec Kawasaki: Ana Carrasco

MTM Kawasaki: Scott Deroue, Koen Meuffels, Jeffrey Buis, Yuta Okaya

Scuderia Maranga Kawasaki: Borja Sanchez, Indy Offer, Jarno Loverno

GP Project Kawasaki: Johan Gimbert

RT SKM Kawasaki: Tom Booth-Amos, Nick Kalinin

ACCR Kawasaki: Miloslav Hrava

Brasil Yamaha: Felipe Macan, Meikon Kawakami

Machado Came Yamaha: Enzo De La Vega