Toprak Razgatlioglu (3./Yamaha): «Nicht fantastisch»

Platz 3 im ersten Superbike-Lauf in Jerez, wieder auf dem Podium und wieder bester Yamaha-Pilot. Warum Toprak Razgatlioglu dennoch nicht zufrieden ist.

Jeder Superbike-Pilot äußerte vor dem ersten Superbike-Rennen in Jerez de la Frontera große Bedenken wegen der heißen Bedingungen. In der Startaufstellung herrschten bei sengender Sonne bereits 38 Grad, der Asphalt war mit 60 Grad noch um einiges heißer.

Doch Mensch und Material hielten überwiegend durch und wir erlebten nach fünf Monaten Corona-Zwangspause einen spannendes erstes Rennen. Nach seinem Sieg im Auftaktrennen auf Phillip Island mischte Toprak Razgatlioglu wieder vorne mit und kreuzte als Dritter die Ziellinie – sein drittes Podium im vierten Rennen für Yamaha!



«Es war unglaublich heiß da draußen», stöhnte Razgatlioglu im Parc ferme. «Für mich war es ein schwieriges Rennen. Ich erlebe hier kein fantastisches Wochenende, wir suchen immer noch die beste Rennabstimmung. Glücklich bin ich mit dem Stand nicht. Es ist schwierig, ein Set-up für ein handliches Bike und viel Grip zu finden.»



«Normalerweise setze ich mir immer als Ziel, um den Sieg zu kämpfen, aber das war heute nicht drin. Letztendlich hatten alle Piloten Probleme mit einem stark rutschenden Hinterreifen», erklärte der 24-Jährige weiter. «Aber was solls, mit Platz 3 bin ich zufrieden. Das sind gute Punkte für die Meisterschaft. In der letzten Runde habe ich noch mit Chaz um des letzten Platz auf dem Podium kämpfen müssen und habe es geschafft. Am Sonntag werde ich versuchen, eine bessere Position zu erreichen.»

In welchem Bereich fehlt es der Yamaha?



«Auf der Geraden ist unser Bike nicht schnell gut und am Kurvenausgang rutscht es manchmal stark. Die Ducati sind zu schnell für uns», überlegt der Türke. «Unsere Stärke ist der Kurveneingang und generell auch der -ausgang. Am Sonntag werden wir eine etwas andere Abstimmung probieren, womit ich hoffentlich etwas besser fühle.»