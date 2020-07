BMW unter ferner liefen: Tom Sykes beschwichtigt

Im heißen FP2 am Freitagnachmittag schlugen sich die BMW-Werksfahrer akzeptabel. Doch weil die besten Zeiten bei der Superbike-WM in Jerez morgens gefahren wurden, schaut es in der Gesamtwertung düster aus.

Die Plätze 13 und 15 in der kombinierten Zeitenliste von FP1 und FP2 am Freitag sind nicht, was man sich bei BMW für den Neustart der Superbike-WM erwartet hatte. Da tröstet es auch nur wenig, dass Tom Sykes und Eugene Laverty zu den wenigen Piloten gehören, die sich bei acht Grad Celsius zusätzlich am Nachmittag steigern konnten. In der zweiten Session kamen die beiden Briten bei 36 Grad im Schatten auf die Ränge 8 und 9.

Ex-Weltmeister Sykes lässt das kalt: «In der Morgen-Session konnten wir einige Dinge abarbeiten, brachten das Paket aber nicht zusammen. Am Nachmittag waren wir näher an der Startzeit des Rennens und den entsprechenden Temperaturen. Wir fuhren mit der Abstimmung und den Reifen, die wir für das Rennen für richtig halten – und ich fühlte mich ganz gut. Für Samstag werden wir einige Änderungen vornehmen.»

Ist es nach wie vor ein Problem für die S1000RR, wenn es sehr heiß ist? «Sagen wir, das macht es uns nicht leichter», überlegte der Engländer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich möchte gewisse Anpassungen am Set-up, die mir das Leben erleichtern. So lange das nicht so ist, muss ich körperlichen Extraeinsatz bringen. Ich habe das Glück, dass ich von Haus aus recht fit bin. Klar ist es sehr heiß, aber das stellt für mich kein großes Problem dar. In einer idealen Welt bekommen wir die Abstimmung so hin, dass ich körperlich weniger leisten muss. Aber wir stehen mit diesem Projekt nach wir vor am Anfang und es braucht noch viel Entwicklung für dieses Motorrad.»

Ergebnisse Superbike-WM, Freitag, Jerez/E: