Ducati-Privatier Michael Rinaldi überraschte alle

Seine gute Performance bei den Superbike-Tests in Misano und Barcelona nahm Michael Rinaldi mit zum zweiten Saisonmeeting in Jerez. Trotz Sturz im ersten Training fuhr der Ducati-Pilot Bestzeit in der zweiten Session.

Michael Rinaldi hatte im zweiten Training niemand auf der Liste stehen, vor allem nicht nach seinem schweren Sturz am Vormittag. Wieder einmal versagte an der GoEleven-Ducati die Vorderbremse (2019 bei Eugene Laverty), der junge Italiener reagierte aber schnell und sprang von der Panigale V4R, bevor schlimmeres passierte.

Dass er dann im FP2 in 1:40,325 min schon dem Zweitplatzierten Redding vom Aruba.it Ducati-Werksteam 0,3 sec aufbrummte, rang allen Beobachtern Respekt ab.



«Eigentlich kam ich nach den guten Tests in bester Stimmung nach Jerez, leider gab es dann aber gleich im ersten Training einen Zwischenfall und ich stürzte», erzählte der 24-Jährige aus Rimini SPEEDWEEK.com. «Ich wusste aber, dass wir mit dem Bike einen guten Weg eingeschlagen haben. Also habe ich mich etwas ausgeruht und bin am Nachmittag wieder auf die Strecke – und es lief gut, obwohl es da draußen echt heiß war!»



Übrigens: Rinaldi fährt das 2019er Modell der Ducati Panigale V4R!

Die Hitze ist für Rinaldi in den Rennen ein entscheidender Faktor.



«Wenn wir im Rennen 20 Runden fahren müssen, wird das enorm anstrengend. Wir müssen auch noch an der Pace über die Distanz arbeiten», grübelte der GoEleven-Pilot. «Rea und Redding sind im Renntrimm besonders stark. Ich fuhr nur zwei Runden in den 1:40 min. Am Samstag müssen wir also mehr mit gebrauchten Reifen arbeiten.»

Rinaldi wirkt nach der Corona-Pause wie verwandelt. War der Italiener beim Saisonauftakt in Australien weit von der Spitze entfernt, glänzte er im Juni und Juli bei den Superbike-Tests in Misano bzw. Barcelona und nun auch in Jerez.



«Wir hatten vor Australien einfach zu wenige Kilometer gefahren. Ich wollte keinen Mist bauen und hielt mich zurück. Jetzt hatten wir gute Tests und ich bin mit meinem Team und Motorrad glücklich und dann kommen auch die Ergebnisse», grinste Rinaldi.

Ergebnisse Superbike-WM, Freitag, Jerez/E: