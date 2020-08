Leon Haslam: Bei starker Hitze schwächelte die Honda

Leon Haslam kämpfte bei seinem zweiten Superbike-Rennwochenende für das Honda-Werksteam mit einigen Problemen an seiner Honda, dennoch erreichte er auf dem Circuito de Jerez zweimal die Top-10.

Während Teamkollege Alvaro Bautista mit Platz 7 im ersten Superbike-WM-Rennen das beste Ergebnis für Honda sicherte, musste sich Leon Haslam mit Platz 9 im Sprintrennen am Sonntagmorgen zufriedengeben. Nach Platz 10 am Samstag, reichte es am Sonntag im zweiten Hauptrennen in Jerez nur zur zwölften Position, 28 Sekunden hinter dem Sieger Scott Redding (Ducati).

Die Entwicklung der neuen CBR 1000RR-R schreitet zwar voran, doch Haslam ist klar, dass Geduld gefragt ist. «Im ersten Rennen hatten wir ein ähnliches Thema wie in Australien. Am Anfang des Rennens bekam ich Probleme mit der Front und ich hatte keinen Grip, das wurde bis zum Ende noch schlimmer», klagte der Superbike-Vizeweltmeister von 2010.

«Wir hatten in allen drei Rennen starke Probleme, aber es gab auch Positives. Bei kühlen Bedingungen war ich sehr schnell und konstant, wir konnten sogar 1:39er-Rundenzeiten fahren. In der Hitze kamen unsere Probleme leider stark in den Vordergrund», sagte Haslam am Sonntagabend.

«Im Sprintrennen musste ich wegen einigen Zwischenfällen meinen Fahrstil etwas anpassen, wir fanden eine gute Pace und ich konnte mir Rang 9 sichern. Im Rennen am Sonntagnachmittag hatte ich gleich vom Start an mit einigen Vibrationen zu kämpfen. Das Wochenende war hart, aber es war auch erst unser zweites Event. Ich hoffe, dass wir in Portimão einen Schritt nach vorne machen.»

Haslam liegt nach der Superbike-WM-Veranstaltung in Andalusien auf Platz 10 in der Gesamtwertung. Der Honda-Pilot sammelte bisher 28 Punkte, neun weniger als Teamkollege Alvaro Bautista.

Ergebnis Superbike-WM in Jerez, Lauf 2:

Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 33:51,855 min 2. Chaz Davies Ducati + 3,082 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,472 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,709 5. Alex Lowes Kawasaki + 10,772 6. Jonathan Rea Kawasaki + 12,501 7. Michael van der Mark Yamaha + 13,760 8. Alvaro Bautista Honda + 17,472 9. Marco Melandri Ducati + 19,938 10. Garrett Gerloff Yamaha + 21,375 11. Tom Sykes BMW + 23,555 12. Leon Haslam Honda + 28,209 13. Xavi Fores Kawasaki + 29,128 14. Sandro Cortese Kawasaki + 35,062 15. Leandro Mercado Ducati + 35,269 16. Federico Caricasulo Yamaha + 38,450 17. Loris Baz Yamaha + 44,444 18. Maximilian Scheib Kawasaki + 45,370 19. Lorenzo Gabellini Honda + 1:08,007 min RT Sylvain Barrier Ducati RT Christophe Ponsson Aprilia RT Eugene Laverty BMW RT Takumi Takahashi Honda