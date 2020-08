Alvaro Bautista (Honda): Portimao wird noch schlimmer

Siebter, Zehnter und Achter: Auf solchen Plätzen ist Superbike-Vizeweltmeister Alvaro Bautista normal nicht zu finden. In der Hitzeschlacht von Jerez traten die Schwächen der neuen Honda Fireblade deutlich zutage.

«Bei diesen Bedingungen konnte ich HRC sehr gut demonstrieren, wie genau das Problem aussieht», erzählte Alvaro Bautista nach seinem verkorksten Wochenende in Andalusien. Im ersten Hauptrennen verlor der Spanier 10,2 sec auf Sieger Scott Redding (Aruba Ducati), im zweiten 17,4.

«Mich treibt es in schnellen Kurven am Scheitel nach außen, andere hingegen können das Bike aufrichten und den Speed auf die Gerade mitnehmen», schilderte Bautista. «Wenn es heißer wird, lässt der Grip nach und unser Problem verschlimmert sich. Ich strauchelte wirklich sehr. Wir änderten einiges an der Abstimmung, aber die Sorgen blieben – mir rutschte ständig das Vorderrad weg, in beinahe jeder Kurve. So kann ich nicht pushen, wie ich mir das vorstelle. Weil wir zwischen den Rennen wenig Zeit haben, werden wir auf die Schnelle keine Lösung finden. Aus diesen Gründen spielen wir mit der Abstimmung. Damit ist es aber immer so, dass du auf der einen Seite etwas gewinnst und das dafür auf der anderen verlierst. Den richtigen Kompromiss zu finden, ist sehr schwierig. Mit den vorhandenen Teilen eine Lösung zu finden, ist schwierig.»

Bereits am kommenden Wochenende geht es im von Jerez nur 300 Kilometer entfernten Portimao an der Algarve weiter. «Dort wird es noch schlimmer für uns», befürchtet der 16-fache SBK-Sieger. «Selbst wenn es nicht so heiß sein sollte. Aber Portimao ist Berg und Tal, dort werde ich noch mehr straucheln. Außerdem ist die Strecke sehr wellig, wodurch das Motorrad instabil wird. Wir werden leiden. Während des Wintertests hatte ich ein ganz gutes Gefühl dort. Wenn ich darauf basierend einen Schritt nach vorne machen kann, bin ich zufrieden.»

Ergebnis Superbike-WM in Jerez, Lauf 2:

Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 33:51,855 min 2. Chaz Davies Ducati + 3,082 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,472 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,709 5. Alex Lowes Kawasaki + 10,772 6. Jonathan Rea Kawasaki + 12,501 7. Michael van der Mark Yamaha + 13,760 8. Alvaro Bautista Honda + 17,472 9. Marco Melandri Ducati + 19,938 10. Garrett Gerloff Yamaha + 21,375 11. Tom Sykes BMW + 23,555 12. Leon Haslam Honda + 28,209 13. Xavi Fores Kawasaki + 29,128 14. Sandro Cortese Kawasaki + 35,062 15. Leandro Mercado Ducati + 35,269 16. Federico Caricasulo Yamaha + 38,450 17. Loris Baz Yamaha + 44,444 18. Maximilian Scheib Kawasaki + 45,370 19. Lorenzo Gabellini Honda + 1:08,007 min RT Sylvain Barrier Ducati RT Christophe Ponsson Aprilia RT Eugene Laverty BMW RT Takumi Takahashi Honda