Was Toprak Razgatlioglu (Yamaha) am Sonntag stoppte

Toprak Razgatlioglu kam in Jerez nicht an Sieger Redding (Ducati) ran

Toprak Razgatlioglu zählt 2020 zu den Titelkandidaten in der Superbike-WM. Der Yamaha-Pilot landete bei jeder Zielankunft in dieser Saison auf dem Podium, doch in Jerez musste er sein Bike im Sprintrennen abstellen.

Das Yamaha-Werksteam verfügt in dieser Superbike-WM-Saison mit Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark über zwei starke Piloten, die dem japanischen Hersteller einen erfolgreichen Saisonstart brachten. Während Razgatlioglu am Sonntagmorgen im Sprintrennen in Jerez mit einem technischen Defekt auf Platz 3 aufgeben musste, rettete der Türke am Nachmittag in Rennen 2 das Podium.

Gegen die beiden Ducati-Werksfahrer Scott Redding und Chaz Davies war der Yamaha-Fahrer bei starker Hitze chancenlos. «Im zweiten Rennen haben wir den Sprung auf das Podium geschafft und wichtige Punkte mitgenommen, damit sind wir glücklich. Das Rennen war nicht einfach, denn wir haben zu viel gerutscht. Ich musste sehr vorsichtig ans Gas gehen, um den Hinterreifen zu schonen», sagte Razgatlioglu im Interview mit SPEEDWEEK.com.

«Im Superpole-Rennen hatte ich leider ein Problem mit der Elektronik, als ich in den fünften Gang schaltete. Es war nicht möglich das Rennen zu beenden», erklärte der 23-jährige Superbiker.

Auf die Frage, ob er nicht genervt davon sei, dass ihm der zweite technikbedingte Ausfall der Saison um wichtige Punkte brachte, fand Razgatlioglu eine simple Antwort: «Ja schon, aber die Saison geht noch lange und wir konnten in allen Rennen vorne fahren und haben starke Ergebnisse erzielt. Wir werden sehen, wie es beim nächsten Rennen läuft.»

«In einer schnellen Runde fühle ich mich nicht so stark auf dem Bike, aber im Rennen fühle ich mich wohl. Ich mag die Strecke in Portimão, denn wir waren dort beim Test sehr zufrieden, doch wir müssen schauen, wie es bei den warmen Temperaturen funktioniert», sagte der Türke, der in der Gesamtwertung der Superbike-WM nach dem zweiten Event des Jahres den vierten Platz belegt. Ihm fehlen 32 Punkte auf Leader Scott Redding.

Ergebnis Superbike-WM in Jerez, Lauf 2:

Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 33:51,855 min 2. Chaz Davies Ducati + 3,082 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,472 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,709 5. Alex Lowes Kawasaki + 10,772 6. Jonathan Rea Kawasaki + 12,501 7. Michael van der Mark Yamaha + 13,760 8. Alvaro Bautista Honda + 17,472 9. Marco Melandri Ducati + 19,938 10. Garrett Gerloff Yamaha + 21,375 11. Tom Sykes BMW + 23,555 12. Leon Haslam Honda + 28,209 13. Xavi Fores Kawasaki + 29,128 14. Sandro Cortese Kawasaki + 35,062 15. Leandro Mercado Ducati + 35,269 16. Federico Caricasulo Yamaha + 38,450 17. Loris Baz Yamaha + 44,444 18. Maximilian Scheib Kawasaki + 45,370 19. Lorenzo Gabellini Honda + 1:08,007 min RT Sylvain Barrier Ducati RT Christophe Ponsson Aprilia RT Eugene Laverty BMW RT Takumi Takahashi Honda