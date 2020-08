Ezpeleta: «Wer sich nicht daran hält, wird bestraft»

Carmelo Ezpeleta, Chef von Promoter Dorna, betonte in Jerez, bei einem seiner raren Besuche bei der Superbike-WM, dass es dieses Jahr nur dann Rennen gibt, wenn sich alle an die strengen Covid-19-Vorschriften halten.

Nach fünf Monaten Pause nahm die Superbike-WM an diesem Wochenende mit dem ersten Event in Europa wieder Fahrt auf. Carmelo Ezpeleta, Chef von Promoter Dorna, tätigte in Jerez einen seiner seltenen Besuche im SBK-Fahrerlager.

«Wir sind sehr glücklich, dass wir die Weltmeisterschaft in Jerez fortführen können», erzählte der Spanier. «Es ist sehr wichtig, dass wir wieder Rennen fahren und zur Normalität zurückkehren. Klar haben wir derzeit keine Zuschauer. Aber wichtig ist, dass wir gute Rennen haben, für die Fans vor dem Fernseher.»

Für den Neustart gelten strenge Hygienevorschriften und Protokolle. «Es geht nicht anders», betonte Ezpeleta. «Wir reden viel mit den Verantwortlichen in den einzelnen Ländern und müssen uns an die jeweiligen Vorschriften halten. Wir alle müssen das Protokoll respektieren, alle Teams haben das unterschrieben. Wenn sich jemand nicht daran hält, dann wird er offensichtlich bestraft.»

Am Freitagmorgen gab es in Jerez den ersten Skandal: Das Team 2R Racing Kawasaki aus Ravenna, für das Victor Nunez (E) und Alessandro Zanca (I) in der Supersport-300-WM starten sollten, wurde aus der Weltmeisterschaft 2020 ausgeschlossen. Die Teammitglieder wurden am Donnerstagabend dabei erwischt, als sie es mit dem gemütlichen Zusammensitzen übertrieben, sie trugen keine Masken und luden Menschen aus befreundeten Teams zum Essen ein. Nach den aktuellen Vorschriften ist das alles streng verboten. Das Team musste am Freitag einpacken.