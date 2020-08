Loris Baz gestürzt: Ten Kate Yamaha ist enttäuscht

Wie in Australien machte Loris Baz auch beim Superbike-Meeting in Jerez eine gute Figur. Mit einem Sturz endete die Hitzeschlacht in Spanien für den Ten Kate Yamaha-Pilot enttäuschend.

Grundsätzlich kann Loris Baz mit seinem Rennwochenende in Jerez zufrieden sein. Nach Startplatz 6 in der Superpole fuhr der Yamaha-Pilot im ersten Lauf auf Platz 5, nur eine Sekunde hinter dem drittplatzierten Toprak Razgatlioglu vom Pata Yamaha-Werksteam. Im Superpole-Race am Sonntag ließ der Franzose einen vierten Platz folgen – wieder nur 2 sec hinter dem letzten Podestplatz (Michael van der Mark).

Getrübt wurde der positive Gesamteindruck von einem Sturz im zweiten Lauf. Auf der sechsten Position liegend rutschte der 27-Jährige in Kurve 13 in den Kies. Baz setzte das Rennen zwar fort, kam aber über Platz 17 nicht hinaus.



«Das Superpole-Race war ziemlich gut, wir lagen immer in der Nähe der Podestplätze», hielt der Yamaha-Pilot Baz fest. «Wie im ersten Lauf verlor ich nur eine Zehntelsekunde pro Runde und schaffte es nicht in die Top-3. Die Bedingungen im zweiten Rennen waren wirklich schwierig. Ich rutschte massiv und dann passierte mir ein kleinen Fehler, der mich um Punkte brachte. Fürs Team bin ich enttäuscht, immerhin waren wir auf dem Niveau der Werkspiloten. Wir mischten in jeder Session mischten wir vorne mit, wir müssen die positiven Ergebnisse mitnehmen.»



Enttäuscht war auch Teammanager Kervin Bos.



«Ganz ehrlich, die Enttäuschung nach dem zweiten Lauf ist groß», stöhnte der Niederländer. «Loris machte in der letzten Kurve einen kleinen Fehler und stürzte. Dadurch ging uns die Chance auf eine gute Platzierung durch die Lappen.»

Ten Kate kehrte in Jerez 2019 mit Baz und Yamaha in die Superbike-WM zurück und wartet sehnsüchtig auf das erste Podium. Bereits vor einem Jahr erreichte Baz in Misano (Superpole-Race) und Magny-Cours (Lauf 1) vierte Plätze.



Beim Saisonauftakt in Australien fuhr Baz auf Startplatz 7 und in den Rennen die Positionen 7, 7 und 8 – bis auf das letzte Rennen war er in Jerez erfolgreicher!