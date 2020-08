Marco Melandri (9./Ducati): «Viel mehr Leidenschaft»

Ducati-Pilot Marco Melandri sicherte sich bei seinem Comeback in der Superbike-WM in Jerez auf Anhieb zwei Plätze in den Top-10. Mit den Leistungen im Qualifying und im Sprintrennen ist er allerdings unzufrieden.

Das Barni Racing Team dürfte mit dem kurzfristigen Fahrerwechsel vor dem zweiten Superbike-WM-Event in Jerez mehr als zufrieden sein. Weil Leon Camier dauerverletzt aufgab, sicherte sich Teamchef Marco Barnabo die Dienste des Haudegens Marco Melandri. Der Italiener sicherte dem Ducati-Team gleich zu Beginn einen achten und einen neunten Platz und damit wichtige Punkte in der Meisterschaft.

Zum zweiten Jerez-Lauf am Sonntagnachmittag äußerte sich Melandri nach dem Rennen im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Am Anfang des Rennens kam ich nicht an Haslam und Bautista vorbei. Ich verlor dadurch den Anschluss zu Rinaldi, musste aber nach einigen Runden feststellen, dass meine Pace schlechter wurde», sagte der 37-Jährige. «Es war ein schönes Wochenende, aber im Prinzip war es wie ein Test für mich. Wir verlassen Jerez mit einer Menge Informationen und wir wissen nun was wir benötigen, um schneller zu werden.»

Mit unglaublichen 60 Grad Streckentemperatur musste sich der ehemalige 250-ccm-Weltmeister in Jerez gleich einem Härtetest unterziehen. «Das Comeback bei diesen Bedingungen war sehr hart, aber ich bin okay und glücklich. Das Level des Barni-Teams ist sehr hoch. Natürlich hat man in einem Werksteam mehr Leute vom Hersteller in der Box, aber in meinem Team merkt man viel mehr Leidenschaft.»

«Das Motorrad ist das gleiche wie im Werksteam und wir können alle Daten einsehen. Wir haben alles was wir brauchen, um schnell zu sein», bestätigte Melandri, der am kommenden Wochenende in Portugal erneut auf der Ducati Panigale V4R sitzen wird. «In Portimão können wir sicherlich stärker sein, denn wir wissen wo wir stehen. Es wird wichtig sein, die gesammelten Informationen auf der Strecke umzusetzen, und wir müssen uns mehr auf das Qualifying fokussieren.»

Ergebnis Superbike-WM in Jerez, Lauf 2:

Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 33:51,855 min 2. Chaz Davies Ducati + 3,082 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,472 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,709 5. Alex Lowes Kawasaki + 10,772 6. Jonathan Rea Kawasaki + 12,501 7. Michael van der Mark Yamaha + 13,760 8. Alvaro Bautista Honda + 17,472 9. Marco Melandri Ducati + 19,938 10. Garrett Gerloff Yamaha + 21,375 11. Tom Sykes BMW + 23,555 12. Leon Haslam Honda + 28,209 13. Xavi Fores Kawasaki + 29,128 14. Sandro Cortese Kawasaki + 35,062 15. Leandro Mercado Ducati + 35,269 16. Federico Caricasulo Yamaha + 38,450 17. Loris Baz Yamaha + 44,444 18. Maximilian Scheib Kawasaki + 45,370 19. Lorenzo Gabellini Honda + 1:08,007 min RT Sylvain Barrier Ducati RT Christophe Ponsson Aprilia RT Eugene Laverty BMW RT Takumi Takahashi Honda