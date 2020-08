Heikles Experiment: SBK Portimao mit 250 Zuschauern

Aus sportlicher Sicht ist 2020 das ereignisreichste Jahr für das Autódromo Internacional do Algarve nahe Portimao. Neben der Superbike-WM kommen auch MotoGP und Formel 1.

An diesem Wochenende erleben wir in Portimao den dritten SBK-Event der Saison nach Phillip Island und Jerez. Während Australien stattfand, bevor das Virus SARS-CoV-2 sich verbreitete, fanden die Rennen in Jerez hinter verschlossenen Türen und unter sehr strengen Auflagen von Seiten der spanischen Regierung statt. Diese gelten für die Paddock-Mitglieder auch für alle weiteren Veranstaltungen in diesem Jahr.

Nach SBK wird es in Portimao 2020 zwei weitere Großereignisse geben: Am 25. Oktober gastiert erstmals die Formel 1 auf der Berg- und Talstrecke, am 22. November der MotoGP-Tross.



Bis zum 30. September sind in Portugal keine Sportereignisse mit Zuschauern erlaubt. «Wir mussten für die Superbike-WM eine Ausnahmegenehmigung beantragen», verriet AIA-Geschäftsführer Paulo Pinheiro SPEEDWEEK.com.

Zur Formel 1 werden stand heute 50.000 Fans zugelassen, das ist gut die Hälfte aller Sitzplätze in der großräumigen Anlage.



SBK ist die Generalprobe dafür. Für dieses Wochenende werden 250 Fans in einer dafür präparierten und abgesperrten Zone untergebracht. Das Fahrerlager ist für sie Sperrgebiet und es herrschen viele Vorschriften. So wird im Kleinen getestet, was später im Großen funktionieren soll.

Das Autódromo Internacional do Algarve wurde im Oktober 2008 eröffnet; die Baukosten betrugen 195 Millionen Euro. Die Strecke erstreckt sich über 4,692 km und beinhaltet in der SBK-Version 15 Kurven.