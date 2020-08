Portimão, FP2: Yamaha stark – Drama für Cortese

Auch im zweiten Training fuhr mit Loris Baz (Ten Kate) ein Yamaha-Pilot die schnellste Runde, für die Tagesbestzeit sorgte Werkspilot Toprak Razgatlioglu. Sandro Cortese (Kawasaki) verpasste fast die gesamte Session.

Mit einem Desaster fing das zweite Training der Superbike-WM 202 in Portimão für Sandro Cortese an. Während Loris Baz (Ten Kate Yamaha) in 1:42,978 min an die Spitze der Zeitenliste stürmte, stürzte der Pedercini Kawasaki-Pilot auf seiner Out-Lap. Trotz intensiver Bemühungen des Supersport-Weltmeisters von 2018 startete die ZX10-RR nicht mehr.



Nach zehn Minuten übernahm Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:42,690 min die Führung im zweiten Training.



Zum Vergleich: Am kühleren Vormittag sorgte Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:42,103 min für die Bestzeit. Damit war der Türke aber 0,9 sec langsamer als der Rundenrekord von Jonathan Rea aus dem vergangenen Jahr in 1:41,272 min.



Nach 15 Minuten legten fast alle Piloten einen Boxenstopp ein, nur Toprak Razgatlioglu und Xavi Fores (Kawasak) drehten weiter flotte Runden. Hinter Rea folgte Tom Sykes (BMW), Baz und der gut aufgelegte Michael Rinaldi (Ducati) innerhalb einer halben Sekunde. Die beste Honda folgte mit Leon Haslam (+1,2 sec) auf Platz 10.



Auch Sandro Cortese war mittlerweile in der Box eingetroffen.

Weiter angeführt von Rea in leicht verbesserten 1:42,543 min lagen die Top-10 nach 25 von 50 Minuten innerhalb von 1,1 sec. Die auffälligste Steigerung kam von Álvaro Bautista (Honda), der in 1:43,209 min auf Platz 5 nach vorne fuhr. Seinen forsche Gangart bezahlte der Spanier wenig später mit einem harmlosen Sturz über Vorderrad.



Rundenzeiten unter 1:42 min schienen bei höheren Temperaturen außer Reichweite zu sein. Razgatlioglu auf Platz 6, Alex Lowes (Kawasaki) Achter und WM-Leader Scott Redding (Ducati) folgte auf der neunten Position.



15 Minuten vor dem Ende nahm auch Cortese endlich wieder am FP2 teil.

In 1:42,508 min eröffnete Loris Baz neun Minuten vor dem Ende die heiße Phase. Mit 35/1000 sec Rückstand folgte Rea, mit 50/1000 sec Razgatlioglu. Bester Ducati-Pilot ist kurzzeitig Scott Redding mit 0,145 sec Rückstand, bevor Rinaldi den Briten von Platz 4 verdrängt.



In den letzten drei Minuten waren ohne Ausnahme alle Piloten auf der Strecke, es gab aber nur geringfügige Veränderungen. Baz blieb im zweiten Training der Schnellste, Razgatlioglu verdrängte Rea von Platz 2. Rinaldi blieb Vierter vor Redding. Dann Sykes, van der Mark und Bautista. Cortese reihte sich mit 1,7 sec Rückstand auf Platz 17 ein.



In der kombinierten Zeitenliste blieb es bei der Tagesbestzeit von Toprak Razgatlioglu.

Ergebnisse Superbike-WM, FP1/FP2, Portimao/P: