Loris Baz (2./Yamaha): «Im Renntrimm fehlt etwas»

Mit der zweitbesten Zeit am Freitag fuhr Ten Kate-Pilot Loris Baz wieder in der Liga der Werkspiloten. In Portimão arbeitete der Yamaha-Pilot vor allem daran, dass er auch im Rennen erfolgreicher wird.

Fünfter im ersten Training, dann glänzte Loris Baz in der zweiten Session am deutlich wärmeren Nachmittag mit einer Steigerung um 0,4 sec, die in 1:42,508 min auf Platz 2 der kombinierten Zeitenliste hievte. Nur Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu war im FP1 schneller, im zweiten Training niemand.

Aber für Trainingsbestzeiten gibt es keine Punkte, und genau daran arbeitete der Franzose im niederländischen Ten Kate-Team am Freitag.



«Nach Jerez habe ich meinem Team viele Fragen gestellt, denn wir war zwar in jeder Session schnell, im Rennen fehlte aber etwas, vor allem im Pulk», erklärte der 27-Jährige gegenüber SPEEDWEEK.com. «Die R1 ist ein großartiges Motorrad, weil wir aber nicht stärksten Motor haben, müssen wir extrem spät bremsen – in der Gruppe kann man das aber nicht immer, weil man sich immer auch seinen Gegnern anpassen muss. In Jerez hatte ich große Probleme und habe die Reifen zerstört.»



«Deshalb haben wir für Portimão große Änderungen vorgenommen», so Baz weiter. «Hauptsächlich ging es dabei um die Front, aber auch um die Settings der Elektronik. Wir haben etwas gutes für die Motorbremse gefunden und haben das im FP1 erstmals eingesetzt. Am Nachmittag war es etwas schlechter, aber wegen der höheren Temperaturen hatte wohl jeder ein Problem. Wenn man zu wenig Grip hat, ist das Fahren hier enorm anstrengend.»

Die Hitze ist in Portimão nicht so arg wie vor einer Woche in Jerez. Wesentlich angenehmer ist es für die Superbike-Piloten deshalb aber nicht.



«Ich fand die Bedingungen am Vormittag sogar härter als in Jerez. Die Luftfeuchtigkeit war sehr hoch; ich habe extrem geschwitzt. Am Nachmittag war es dafür etwas angenehmer», meinte der Yamaha-Pilot. «In Jerez öffnete ich nach dem Rennen das Visier, um es sofort wieder zu schließen. Es war so heiß, dass man glaubte zu verbrennen. Johnny sagte mir, dass es ihm genau so erging.»

Ergebnisse Superbike-WM, FP1/FP2, Portimao/P: