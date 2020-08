Razgatlioglu: «Wenn andere bremsen, gebe ich Gas»

Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu demontierte am Trainings-Freitag der Superbike-WM in Portimao die Konkurrenz. Der Türke fuhr 0,405 sec schneller als der zweitplatzierte Loris Baz (Ten Kate Yamaha).

Sein erstes Rennen auf Yamaha gewann Toprak Razgatlioglu am 29. Februar auf Phillip Island. Hätte seine R1 nicht schon zweimal gestreikt (Benzin aus, Elektrik), wäre der Türke jetzt WM-Zweiter hinter Scott Redding (Aruba Ducati).



So liegt Toprak vor den Rennen in Portimao am Samstag und Sonntag nur auf Gesamtrang 4. Dass er auch in Portugal ein Podestkandidat sein wird, unterstrich er mit seiner eindrucksvollen Bestzeit am Freitag, mit welcher er den Zweiten um 0,405 sec distanzierte.

«Zum ersten Mal bin ich an einem Freitag gut gestartet», freute sich Razgatlioglu. «Wir haben auf ein altes Set-up zurückgegriffen, mit welchem ich ein deutlich besseres Gefühl für das Motorrad habe. Das Motorrad lässt sich auch besser einlenken – jetzt ist es rennfertig. Ich fuhr eine Art Rennsimulation über 14 Runden, jetzt haben wir eine Vorstellung. Johnny Rea ist auch schnell. Mein Problem ist immer, dass es mir in Schräglage an Grip am Hinterrad mangelt, deshalb haben wir einiges mit der Federung probiert – jetzt bin ich glücklich.»

Vergangenen Sonntag wurde der 23-Jährige von WM-Leader Redding wegen seiner Bremsmanöver kritisiert. Kein anderer bremst so tief in langsame Kurven hinein wie Toprak. «Wenn andere das Bremsen anfangen, gebe ich noch Gas», grinste der Yamaha-Pilot. «Ich mag es, so zu bremsen. Wenn ich mit Kenan Sofuoglu zusammen trainiere, dann sehe ich, wie spät er bremst. Also habe ich das auch versucht. Ich habe das schon mit den Stock-Motorrädern in der 600er- und 1000er-Klasse so gemacht, also habe ich es auch mit dem Superbike probiert. Inzwischen fühle ich mich sehr gut damit, weil das Bike und die Abstimmung dafür passen. Die Ducati und Kawasaki sind auf den Geraden sehr schnell, ich muss hart und spät bremsen. So ist mein Stil.»

Ergebnisse Superbike-WM, FP1/FP2, Portimao/P: