Sandro Cortese gestürzt: Dann in die falsche Richtung

Kawasaki-Pilot Sandro Cortese leistete sich im zweiten freien Training der Superbike-WM in Portimao einen seiner seltenen Stürze. «Es wurde nur die Fußraste beschädigt», sagte Teamchef Lucio Pedercini.

1,764 sec verlor Sandro Cortese am Freitag auf die Bestzeit von Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha). Der Schwabe gehörte zu acht von 23 Fahrern, die in FP2 ihre Zeit vom ersten Training am Morgen nicht verbessern konnten.



«Sandro stürzte in der ersten Runde, ihm rutschte über eine Welle das Vorderrad weg», erklärte Kawasaki-Teamchef Lucio Pedercini. «Das hat uns einige Zeit gekostet, es war aber nur die Fußraste kaputt. Anschließend haben wir etwas mit dem Set-up probiert, damit hat er sich aber nicht wohlgefühlt.»

«Das war mein erster Sturz seit langem, nichts Schlimmes, das kann passieren», erzählte Cortese SPEEDWEEK.com. «Dann haben wir uns etwas mit der Schwingenlänge verrannt, das geht auf meine Kappe. Ich habe in die falsche Richtung gepusht, das Team wollte wie am Morgen weitermachen. Ich war nach dem Sturz mit der Richtung des Set-ups vielleicht ein bisschen verwirrt. Am Morgen fing es gut an, ich fuhr die ganze Session mit einem Reifen. Bis nach dem Sturz in FP2 die Lockerheit wieder da war, war die Zeit vorbei.»

Ergebnisse Superbike-WM, FP1/FP2, Portimao/P: