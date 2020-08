Superbike-WM Aragon: Hauptrennen live auf ServusTV

Die Rennstrecke in Aragonien

An den kommenden beiden Wochenenden gastiert die Superbike-WM im MotorLand Aragon mit einem Doppel-Header. Für ServusTV berichten Kommentator Philipp Krummholz und Experte Stefan Nebel.

Nach seinem Algarve-Hattrick kommt Weltmeister Jonathan Rea als Führender nach Alacañiz, in der Gesamtwertung liegt der Kawasaki-Star jetzt vier Punkte vor Ducati-Pilot Scott Redding. Allerdings zählt Aragón nicht unbedingt zu den Lieblingsstrecken des Nordiren. Doch auch Superbike-Rookie Redding, der den Kurs aus der MotoGP-WM kennt, vermochte im Nordosten Spaniens nie zu überzeugen. Im Vorjahr dominierte Lokalmatador Álvaro Bautista, der nach seinem Umstieg von Ducati auf Honda in dieser Saison noch einem Podestplatz hinterherfährt.

Für ServusTV berichten Kommentator Philipp Krummholz und Experte Stefan Nebel vom Wochenende in Alcañiz. Die Rennen sind am Samstag und Sonntag jeweils live bei ServusTV zu sehen. Die geballte Action mit allen Rennen und allen Qualifyings in allen Klassen gibt’s im Online-Stream live.



Sendezeiten:



Samstag (29. August):

13:40 Uhr: Rennen 1 LIVE



Sonntag (30. August):

13:15 Uhr: Superpole-Race Re-Live

14:00 Uhr: Rennen 2 LIVE